Quốc phòng - An ninh Đơn Dương: Nâng cao thế trận an ninh Nhân dân Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự vào cuộc chủ động của lực lượng công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Đơn Dương đã phát triển rộng khắp, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện các thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã Đơn Dương ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào TDBVANTQ

Lãnh đạo sát sao, kế hoạch đồng bộ

Ngay từ đầu năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã được Đảng ủy và UBND xã Đơn Dương (sau sáp nhập, bao gồm thị trấn Thạnh Mỹ, xã Đạ Ròn và xã Tu Tra) đặc biệt chú trọng. Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2025 và kế hoạch xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được ban hành kịp thời, xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn liền với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; chủ động xây dựng các kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong việc nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng được đẩy mạnh. Lực lượng công an đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định mọi vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Nhờ đó, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế một cách cơ bản.

MTTQ xã và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và MTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Các nghị quyết, kế hoạch liên tịch giữa Bộ Công an với các đoàn thể, nhà trường, cơ quan y tế trong công tác bảo đảm ANTT, phối hợp quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật, đối tượng tái hòa nhập cộng đồng được triển khai đồng bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong đoàn viên, hội viên được tăng cường.

Các nội dung của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được gắn kết chặt chẽ với các chương trình, phong trào khác của Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; phong trào Sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, các khu dân cư, trường học tích cực thực hiện các nội dung về xây dựng khu dân cư, nhà trường an toàn về ANTT theo Thông tư số 124/TT-BCA của Bộ Công an.

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào TDBVANTQ năm 2025

Những con số ấn tượng

Trong năm 2025, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đơn Dương được duy trì ổn định, không xảy ra các vụ việc đột biến bất ngờ. Có thể điểm qua số liệu cụ thể đó là: Đã điều tra khám phá 11/11 vụ; tiếp nhận mới 11 tin, đang tiếp tục xác minh 5 tin; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công an về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cờ bạc.

Trong lĩnh vực ma túy, đã bắt quả tang, khởi tố 1 vụ với 3 bị can về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, phát hiện 9 trường hợp dương tính với ma túy và xử phạt 10,75 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Đề án 06 về đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; kiểm tra, xử phạt 2 trường hợp không đăng ký tạm trú với số tiền 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công an xã còn tăng cường công tác đăng ký, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đặc biệt rà soát các cơ sở có nghi vấn liên quan đến ma túy. Song song với việc tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy.

Công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tham mưu cho Đảng ủy - UBND xã gặp gỡ, tiếp xúc chức sắc các tôn giáo để tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành nghiêm các quy định của địa phương. Tại ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025 của xã Đơn Dương vừa được tổ chức vào ngày 30/7, hội nghị đã dành nhiều thời gian để đánh giá toàn diện kết quả đạt được, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của phong trào trong thời gian qua; đây là dịp để các đại biểu thảo luận, tham luận, đề xuất những giải pháp hiệu quả và những cách làm hay, mô hình tiêu biểu từ các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố.

Trong khuôn khổ ngày hội, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua chương trình phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Cũng trong dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vinh dự nhận giấy khen của UBND xã Đơn Dương.