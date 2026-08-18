Đơn Dương tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Quốc phòng - An ninh Đơn Dương tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc UBND xã Đơn Dương vừa tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Các đại biểu tham dự Ngày hội

Cách đây 21 năm, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Ngày hội

Phát huy truyền thống đó, trong 8 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân BVANTQ xã Đơn Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Trần Hùng Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, phát biểu tại Ngày hội

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, xã đã tổ chức hơn 50 lượt tuyên truyền về tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, 40 buổi tuyên truyền pháp luật, phát 6.000 tờ rơi, thu hút hàng nghìn lượt học sinh và người dân tham gia. Qua vận động, lực lượng chức năng đã thu hồi 24 vũ khí thô sơ, 140 viên pháo xoay; tổ chức thu nhận 6.323 hồ sơ căn cước và kích hoạt 1.600 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Lực lượng Công an xã phối hợp với các đoàn thể giáo dục, cảm hóa hơn 120 lượt người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; gọi hỏi, răn đe hơn 100 lượt đối tượng có tiền án, tiền sự.

Quang cảnh ngày hội

Nhờ làm tốt công tác “gần dân, sát dân”, Nhân dân đã cung cấp hơn 50 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật. Năm 2025, toàn xã có 40/40 đơn vị, khu dân cư, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, xếp loại xuất sắc.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ và Nhân dân xã Đơn Dương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đền ơn đáp nghĩa. Lực lượng Công an xã quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản tại khu dân cư.

Dịp này, UBND xã Đơn Dương khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.