Văn hóa - Giải trí Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1616/QĐ-TTg về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch ở cấp bộ và cấp tỉnh.

Theo đó, 11 lĩnh vực sẽ cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính kể từ ngày 28/7 gồm: điện ảnh; nghệ thuật biểu diễn; bản quyền tác giả; báo chí; văn hóa cơ sở, gia đình; du lịch; lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; phát thanh truyền hình và thông tin điện tử; di sản văn hóa; thể dục, thể thao.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn

Rút ngắn thời gian, giảm phí và lệ phí

Đối với lĩnh vực điện ảnh: Giấy phép phân loại phim rút ngắn thời gian xử lý từ 15 xuống 10 ngày; phí giảm từ 5,4 triệu đồng còn 3,6 triệu đồng. Thủ tục cấp phép quay phim sử dụng bối cảnh rút từ 20 xuống 15 ngày. Đối với nghệ thuật biểu diễn, giảm phí thẩm định kịch bản, bỏ yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch với tác phẩm nước ngoài. Tổ chức cuộc thi, liên hoan toàn quốc và quốc tế rút thời gian từ 15 xuống 10 ngày làm việc.

Đối với lĩnh vực báo chí: Gộp 6 thủ tục cấp phép hoạt động báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử thành 1 thủ tục chung. Cấp phép phát thanh, truyền hình rút từ 90 xuống 60 ngày; đơn giản hóa hồ sơ; gộp 4 thủ tục sửa đổi giấy phép thành 1, giảm thời gian từ 45 xuống 30 ngày.

Du lịch nhanh hơn, tiện hơn

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức du lịch nước ngoài tại Việt Nam rút từ 35 xuống 25 ngày. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bỏ yêu cầu công chứng nhiều giấy tờ (đăng ký doanh nghiệp, văn bằng, chứng chỉ, quyết định bổ nhiệm…), cho phép nộp hồ sơ trực tiếp qua bưu chính hoặc trực tuyến. Thời gian xử lý giảm từ 10 xuống 5 ngày, với chi phí giảm từ 3 triệu đồng còn 2 triệu đồng. Đồng thời bãi bỏ thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lữ hành quốc tế.

Những điều chỉnh này không chỉ giảm gánh nặng thủ tục và chi phí, mà còn mở ra môi trường kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch và thể thao phát triển bền vững.