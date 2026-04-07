Chính trị Dồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 Phân tích bức tranh kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Gia Lai khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số năm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 4/7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Phát huy tối đa các lợi thế của Luật Thủ đô để tạo đột phá cho phát triển

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố đạt 8,22%, cao nhất trong những năm gần đây.

Thu ngân sách đạt khoảng 410 ngàn tỷ đồng, đạt 62% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64 ngàn tỷ đồng, đạt trên 53% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn cùng kỳ nhiều năm.

Công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phục hồi. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện và các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, ông Thắng thẳng thắn nhìn nhận các kết quả đạt được trong 6 tháng vừa qua vẫn chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và sự quan tâm của Trung ương, chưa đạt được yêu cầu về tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ đã giao cho thành phố.

Nhận thức rõ trách nhiệm của Hà Nội đối với tăng trưởng của cả nước, thành phố xác định 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc và bứt phá; kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và không điều chỉnh mục tiêu thấp hơn.

Theo ông Thắng, thành phố sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy tối đa các lợi thế của Luật Thủ đô để tạo đột phá cho phát triển. Trong đó đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt kết quả ở mức cao nhất trong năm 2026.

Các đại biểu tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ đã giao cho thành phố vốn đầu tư công 126 ngàn tỷ đồng, dự kiến quý 3/2026 sẽ hoàn thành. Thành phố cũng chủ động bố trí thêm 67 ngàn tỷ đồng để bổ sung vào nguồn đầu tư công của thành phố để tạo đà cho tăng trưởng cuối năm.

Hà Nội tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, tuyến đường quốc lộ, đường vành đai, các cầu qua sông Hồng, dự án đường sắt và dự án đô thị, đặc biệt là thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án vừa được cam kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vừa qua, thành phố sẽ chủ động làm việc với các doanh nghiệp rút ngắn thời gian tối đa để đưa các biên bản ghi nhớ trở thành dự án cụ thể, tạo thêm năng lực sản xuất mới, nguồn tăng trưởng mới cho thành phố vào những năm tiếp theo.

Cùng với đó, thành phố tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, lấy người dân là trung tâm của phát triển.

Về lĩnh vực y tế, tập trung triển khai hiệu quả chương trình khám sức khỏe diện rộng miễn phí cho nhân dân, củng cố y tế cơ sở và đẩy mạnh chuyển đổi số trong khám chữa bệnh.

Trong lĩnh vực giáo dục, tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục phổ thông đứng thứ hai của cả nước trong năm học 2025-2026. Năm học tiếp theo, Hà Nội hướng tới phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, nghệ thuật, ngoại ngữ, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng các trường học, bổ sung phòng học, quỹ đất giáo dục để bảo đảm chỗ học cho học sinh, tối thiểu 80% học sinh được học trong các cơ sở công lập.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khẳng định tập trung giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động nắm bắt mọi tình hình, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự và kiên quyết đấu tranh với các loại hình tội phạm, không để các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề về dân sinh, giải phóng mặt bằng hoặc việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới để xuyên tạc và kích động, gây mất ổn định trong xã hội.

Thành phố Hồ Chí Minh đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua

Là “đầu tàu” kinh tế của cả nước, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tăng trưởng kinh tế của Thành phố trong 6 tháng đầu năm đạt 8,55%, đóng góp 24,5% GDP của cả nước.

Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh những nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Đến hết tháng 6/2026, giải ngân đầu tư công của Thành phố đạt gần 51.636 tỷ đồng, chiếm 35% kế hoạch giao.Từ kết quả giải ngân này, thành phố rút ra bài học quan trọng mà Trung ương Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh, đó là công tác cán bộ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Nếu như hết quý 1/2026, tỷ lệ giải ngân mới đạt 9,2%, đến hết tháng 5 tăng lên khoảng 16,9%, thì riêng trong tháng 6 đã tăng thêm 18 điểm phần trăm, nâng tổng tỷ lệ giải ngân lên 35%.

Kết quả này có được là nhờ thời gian qua Ban Thường vụ đã điều động 46 cán bộ có năng lực vượt trội từ các sở, ngành và cấp thành phố về cấp phường để thực hiện nhiệm vụ. Biện pháp này đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Dù tăng trưởng kinh tế đạt kết quả tốt nhất trong 10 năm qua, song vẫn thấp hơn so với kỳ vọng là 10% và tỷ lệ giải ngân cũng chưa tương xứng với kế hoạch, mục tiêu đề ra, ông Được cho biết Thành phố quyết tâm thực hiện đúng theo cam kết với Trung ương là thực hiện thắng lợi tăng trưởng hai con số và tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

Ba giải pháp được Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là triển khai quyết liệt các kết luận của Trung ương, nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, Quốc hội; huy động mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công; khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể Thành phố để triển khai các dự án đầu tư trong thời gian tới.

Thúc đẩy đầu tư công

Thông tin về mức tăng trưởng GRDP đạt 12,79% của Hà Tĩnh, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết động lực tăng trưởng chính tiếp tục đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 24,25%, nhất là các ngành luyện thép, năng lượng, sản xuất pin, ôtô điện, xe máy điện.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu trong tăng trưởng của tỉnh.Xác định đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là nguồn lực dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội, Hà Tĩnh đã thành lập các tổ công tác do các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, thường xuyên, liên tục chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở tham gia vào vận động, tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công đạt 56,9% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao. Thu hút đầu tư 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng cả về số lượng và quy mô, đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 32 dự án, gồm 28 dự án trong nước và 4 dự án FDI (tổng vốn 412,6 triệu USD).

Nhiều dự án quy mô lớn đã được chấp thuận, tạo động lực tăng trưởng, nổi bật là các dự án của VinFast, LNG Vũng Áng 3.

Hà Tĩnh cũng tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng nhằm khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay đã hoàn thành xử lý 248/298 dự án ngoài ngân sách có khó khăn, vướng mắc; 15/15 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ và 22/36 dự án tồn đọng vướng mắc trong quyết toán đối với các dự án đầu tư công.

Đặc biệt, đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ sắt Thạch Khê sau hơn 15 năm vướng mắc, dừng hoạt động kéo dài, làm cơ sở báo cáo Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, quyết định phương án phát huy giá trị mỏ sắt Thạch Khê và thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm được địa phương này đặt ra là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách, đặc biệt là các dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm, dự án phát triển công nghiệp, dịch vụ, tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Tỉnh triển khai nhanh các dự án năng lượng trong Quy hoạch điện 8, gắn tăng trưởng với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng và nhu cầu sử dụng điện của các dự án công nghiệp lớn đang hình thành; phối hợp với Petro Việt Nam xây dựng đề án trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái để phát triển công nghiệp năng lượng quy mô lớn gắn với hình thành trung tâm dữ liệu AI quốc tế,

Nêu các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết địa phương tập trung quy hoạch đất để xây dựng vùng nguyên liệu lớn; triển khai 405 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn trên 350 ngàn tỷ đồng.

Nếu các dự án này triển khai nhanh sẽ bảo đảm giữ đà tăng trưởng 10% của năm nay.

Lãnh đạo địa phương này mong Trung ương quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và vốn ODA để tỉnh triển khai xây dựng các hồ nước tạo vùng tưới cho vùng nguyên liệu lớn.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, hai Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đóng góp 1/3 vào tăng trưởng GDP của đất nước. Vì vậy, việc lãnh đạo các địa phương này cam kết tăng trưởng trên 10% đóng vai trò quan trọng, quyết định con số tăng trưởng 10% của cả nước trong năm 2026./.