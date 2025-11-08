Y tế - Sức khỏe Đơn thuốc điện tử trên VNeID, "giao hàng" ra sao? Chuyển đổi số gắn liền với chăm sóc sức khỏe người dân. Thay vì phải cầm theo đơn thuốc đến nhà thuốc, tới đây người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID để mua thuốc, tiến tới người dân được nhận thuốc ngay tại nhà qua VNeID.

Người dân mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện

Tiện ích này được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận tiện cho người bệnh trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Chuyển đổi số để chăm sóc sức khỏe người dân

Bên cạnh những tiện ích liên quan đến thủ tục hành chính, ứng dụng VNeID thời gian qua cũng đã mang lại nhiều tiện ích trong lĩnh vực sức khỏe. Chẳng hạn như thay vì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì giờ đây người dân chỉ cần mang theo điện thoại thông minh có cài đặt VNeID.

Đặc biệt, tiện ích Hồ sơ sức khỏe trên VNeID có các mục sổ khám sức khỏe điện tử, giấy chuyển tuyến, giấy hẹn khám lại và nhà thuốc.

Từ cuối năm 2024, đã có nhà thuốc đầu tiên triển khai tiện ích mua thuốc trên ứng dụng VneID. Đến nay đã có 3 nhà thuốc nằm trong "gian hàng" chọn nhà thuốc trên VNeID.

Theo đó, các nhà thuốc cần đáp ứng được điều kiện quản lý và kỹ thuật, ở công đoạn cung cấp thuốc chính hãng, chất lượng đến người dân. Đồng thời đảm bảo người dân thuận tiện, dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế.

Ngày 8/8, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã ban hành kết luận phiên họp tháng 7, trong đó giao Bộ Công an triển khai liên thông đơn thuốc từ các bệnh viện đến hệ thống điều phối dữ liệu y tế, nhà thuốc để tích hợp đồng bộ trên VNeID.

Theo đó, người dân được liên thông dữ liệu đơn thuốc và nhận thuốc tại nhà. Thời gian thí điểm sẽ được thực hiện ngay từ tháng 9 và triển khai chính thức trong tháng 10.

Việc liên thông đơn thuốc điện tử được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận được trở thành một tiện ích thiết yếu để người dân có thể chủ động theo dõi lịch sử khám chữa bệnh, toa thuốc và mua thuốc, được nhận thuốc tại nhà trên VNeID.

Các bệnh viện phải triển khai đơn thuốc điện tử trong tháng 10 Theo thông tư 26 của Bộ Y tế, các bệnh viện phải kê đơn thuốc ngoại trú bằng hình thức điện tử trước ngày 1/10/2025; các cơ sở khám chữa bệnh khác trước ngày 1/1/2026. Khi đơn thuốc được kê trên hệ thống quốc gia, dữ liệu sẽ được liên thông, tích hợp lên ứng dụng VNeID, giúp người dân tra cứu và sử dụng khi khám chữa bệnh hoặc mua thuốc. Nhà thuốc có thể lấy thông tin từ hệ thống về phần mềm bán hàng để cấp thuốc. Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế) cho hay đơn thuốc điện tử sau khi được kê trên hệ thống quốc gia sẽ được liên thông, tích hợp lên VNeID, giúp người dân dễ dàng tra cứu và sử dụng khi khám chữa bệnh hoặc mua thuốc. Cơ quan chủ quản hệ thống VNeID là Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm về quy định triển khai, bảo đảm các yếu tố bảo mật, quyền riêng tư dữ liệu theo nghị định 13/2023/NĐ-CP. Bộ Y tế cho biết sẵn sàng kết nối hệ thống và đã hoàn thiện nền tảng kỹ thuật để đồng bộ dữ liệu. "Hiện hệ thống đơn thuốc điện tử quốc gia đã đáp ứng về tính năng, chức năng cơ bản và đang trong quá trình rà soát, đánh giá để nâng cấp một số hạng mục nếu cần thiết", vị này cho hay.

Lợi ích từ đơn thuốc điện tử trên VNeID

Là một trong những đơn vị tiên phong tích hợp hồ sơ khám bệnh, lên cổng thông tin của VNeID, ông Phạm Thanh Việt - phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành y tế. Bệnh viện có nhiệm vụ đẩy dữ liệu (bao gồm hồ sơ khám bệnh và đơn thuốc) lên hệ thống dữ liệu.

Theo ông Việt, việc tích hợp đơn thuốc điện tử lên hệ thống VNeID là rất cần thiết nhằm bảo đảm đơn thuốc được phát hành trực tiếp từ bệnh viện và do bác sĩ chỉ định, qua đó ngăn chặn tình trạng đơn thuốc giả hoặc không hợp pháp.

Khi nhà thuốc quét đơn thuốc trên hệ thống để cấp phát thuốc, thông tin sẽ được xác thực, thay vì chỉ dựa vào đơn thuốc viết tay hoặc đơn thuốc đã sử dụng trước đó.

"Tuy nhiên, khó khăn chủ yếu đang gặp phải liên quan đến yếu tố kỹ thuật của hệ thống VNeID. Do hệ thống này tích hợp với hồ sơ sức khỏe của toàn bộ người dân trên cả nước, khối lượng dữ liệu cần tải và đồng bộ lên hệ thống là rất lớn", ông Việt cho hay.

Còn bác sĩ Giàng A Chính (Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ, Hà Nội) cho rằng việc đơn thuốc được đồng bộ trên VNeID sẽ tạo thuận lợi nhiều cho người bệnh và bác sĩ.

Ông dẫn chứng trường hợp người bệnh mạn tính chưa điều trị ổn định, cần thay đổi thuốc thường xuyên. Không ít bệnh nhân đi khám thường không mang theo đơn thuốc cũ, đôi khi khiến bác sĩ không biết bệnh nhân đang sử dụng thuốc gì trước đó để có hướng dẫn hoặc chỉ định phù hợp.

Vì vậy, khi đơn thuốc được tích hợp trên VNeID, bệnh nhân không cần mang theo đơn thuốc mà chỉ cần điện thoại thông minh có thể biết được thông tin. Như vậy sẽ rất thuận tiện cho người dân và bác sĩ.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 10/8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thao - Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, phân tích việc thực hiện giao thuốc tận nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích nhưng song song đó cũng có một số điểm hạn chế, có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị như giao thuốc tại nhà khiến người bệnh có nguy cơ sai sót dùng thuốc khi không được tư vấn trực tiếp, nếu có thắc mắc thì khó trao đổi. Ngoài ra, việc bảo quản, vận chuyển thuốc cũng cần chú tâm.

Nhà thuốc đảm bảo hạ tầng, tiêu chuẩn Đại diện hệ thống nhà thuốc Pharmacity cho hay việc tích hợp với VNeID cũng là bước chuẩn bị quan trọng để Pharmacity sẵn sàng triển khai dịch vụ bán thuốc kê đơn từ xa khi đơn thuốc được liên thông. "Hiện tại, chúng tôi đang đồng thời tăng cường năng lực chuỗi cung ứng, nâng cấp hạ tầng thương mại điện tử và hệ thống công nghệ thông tin nhằm bảo đảm tính sẵn sàng. Mục tiêu của chúng tôi là khi triển khai chính thức, người dân sẽ được tiếp cận dịch vụ thuận tiện, an toàn và minh bạch", đại diện Pharmacity khẳng định. Nhân viên chăm sóc khách hàng Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp đón và hướng dẫn người bệnh sử dụng sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID khi đến khám tại bệnh viện

Cần có pháp lý rõ ràng về "nhận thuốc tận nhà" qua VNeID

Việc mua thuốc trực tuyến trên ứng dụng VNeID được bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2025 với nhà thuốc Long Châu - nhà thuốc đầu tiên được tích hợp. Đến nay đã có 3 nhà thuốc gồm Long Châu, Pharmacity, An Khang được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tích hợp mua thuốc (thuốc không kê đơn) trên ứng dụng VNeID thời gian qua rất tiện lợi cho người dân, đảm bảo minh bạch, an toàn, chất lượng. Tuy nhiên, việc tích hợp đơn thuốc điện tử và giao thuốc tận nhà khiến nhiều chuyên gia y tế băn khoăn về tính pháp lý.

Ông Nguyễn Hữu Trọng - tổng thư ký Hội Tin học y tế Việt Nam, cho biết Luật Dược sửa đổi 2024 và thông tư 11/2025 không cho phép bán thuốc kê đơn qua thương mại điện tử. Bên cạnh yếu tố pháp lý, chuyên gia này cũng lo ngại nguy cơ mất công bằng giữa các cơ sở bán lẻ thuốc.

Hiện Việt Nam có khoảng 62.000 nhà thuốc, trong đó 3 chuỗi lớn chỉ chiếm khoảng 5.000 cơ sở. Nếu VNeID chỉ tích hợp dữ liệu đơn thuốc với một số chuỗi lớn, hơn 57.000 nhà thuốc còn lại sẽ bị bỏ qua.

Đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu (Sở Y tế Hưng Yên) ủng hộ việc liên thông đơn thuốc từ bệnh viện đến nhà thuốc qua VNeID, giúp người dân nhận thuốc tại nhà và tăng cường số hóa ngành dược. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh hiện luật chỉ cho phép bán thuốc không kê đơn online, trong khi nhóm này chiếm tỉ lệ rất nhỏ so với hơn 80% thuốc kê đơn trên thị trường.

"Do vậy, để người dân thuận tiện trong việc mua thuốc qua các nền tảng số một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả, cần ban hành các văn bản quy định pháp luật phù hợp. Đồng thời cần có các căn cứ, quy định pháp luật như tăng cường về kê đơn thuốc điện tử", bà Thu kiến nghị.