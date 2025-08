Di sản - Truyền thống Đồng bào Chăm rộn ràng Lễ hội Pô Dam Trong 2 ngày 3-4/8, đồng bào Chăm ở thôn Lạc Trị, xã Liên Hương (Lâm Đồng) tưng bừng tổ chức Lễ hội Pô Dam (Pô Tằm) tại cụm đền tháp Chăm Pô Dam.

Ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương chúc mừng Lễ hội Pô Dam (Ảnh: Thông Xavan)

Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức 3 năm 1 lần, mang đậm giá trị văn hóa và tâm linh của cộng đồng người Chăm.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ Chăm khai mạc Lễ hội Pô Dam

Theo quan niệm dân gian, Lễ hội Pô Dam là lễ cầu an (Yôr yang) để cầu cho quốc thái dân an, nước nhà hưng thịnh, mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, dân làng ấm no và hạnh phúc. Đây cũng là dịp tri ân, ghi nhớ công ơn của tổ tiên và các vị thần thánh đã che chở cho cộng đồng từ bao đời nay.

Tiết mục văn nghệ mừng Lễ hội (Ảnh: Thông Xavan)

Các thiếu nữ Chăm với điệu mua mừng lễ hội (Ảnh Thông Xavan)

Lễ hội Pô Dam năm nay diễn ra chính thức 2 ngày 1 đêm với nhiều nghi thức mang đậm dấu ấn Bà La Môn giáo như: Nghi lễ rước y trang, tống ôn, tắm tượng các vị thần, mặc trang phục, cầu an, đại lễ, đốt lửa thiêng, thả bè, lễ múa mừng cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật…

Nghi thức cúng các lễ vật tại Lễ hội (Ảnh: Thông Xavan)

Nghi thức cúng tiễn trong ngày lên tháp Pô Dam (Ảnh: Thông Xavan)

Đoàn múa mừng lên tháp (Ảnh: Thông Xavan)

Với đồng bào Chăm nơi đây, Lễ hội Pô Dam là điểm tựa tinh thần, hun đúc tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm tạo động lực để người Chăm cùng nhau lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.