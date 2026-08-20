Việc tử tế Đồng bào dân tộc thiểu số chung tay xây dựng Lâm Đồng xanh, sạch, đẹp Lâm Đồng đang lan tỏa mạnh mẽ phong trào bảo vệ môi trường, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ các khu dân cư đến những địa bàn biên giới. Bằng những việc làm thiết thực, đông đảo đồng bào các dân tộc đã chung tay giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và diện mạo quê hương.

Đoàn viên, thanh niên xã Nam Ban Lâm Hà ra quân dọn dẹp rác thải, góp phần bảo vệ môi trường

Từ những việc làm cụ thể

Với em Đinh Thị Thảo My, dân tộc Mường, học sinh tại xã Nam Ban, Lâm Hà, bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ, nhưng thiết thực. Em cùng các bạn thường xuyên dọn vệ sinh đường xá, khu vực ven hồ, không gian công cộng và bỏ rác đúng nơi quy định. “Chúng em phân loại và tập kết rác đúng chỗ để thuận lợi cho việc thu gom”, Thảo My chia sẻ.

Từ những việc làm giản dị của thế hệ trẻ, ý thức bảo vệ môi trường đang ngày càng lan tỏa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng.

Dọn dẹp vệ sinh đã và đang trở thành thói quen của người dân, học sinh tại khu vực Nam Ban Lâm Hà

Tại xã Nam Ban Lâm Hà, bảo vệ môi trường được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng khu dân cư văn minh và phát triển bền vững. Là một trong 29 xã khu vực III của tỉnh Lâm Đồng, Nam Ban Lâm Hà hiện có hơn 32.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 3.200 người, chiếm gần 10% dân số toàn xã.

Theo ông Nguyễn Trọng Ân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Ban Lâm Hà, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương tập trung khơi dậy các hoạt động cộng đồng, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Các tổ, nhóm, câu lạc bộ bảo vệ môi trường được hình thành tại khu dân cư; các cơ quan, đơn vị và thôn được vận động ký cam kết, xác định rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường.

“Muốn phong trào đi vào thực chất thì phải để người dân cùng tham gia, cùng thực hiện và cùng hưởng lợi từ môi trường sống sạch, đẹp”, ông Nguyễn Trọng Ân chia sẻ.

Các cơ quan, đơn vị và thôn tại xã Nam Ban Lâm Hà ký cam kết, xác định trách nhiệm tham gia bảo vệ môi trường

Theo đó, xã Nam Ban Lâm Hà phấn đấu có trên 90% hộ gia đình tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời duy trì các hoạt động vệ sinh định kỳ tại các thôn, bon. Từ những tuyến đường được dọn sạch, khu vực công cộng được chăm sóc đến việc phân loại, tập kết rác đúng nơi quy định, phong trào đang từng bước trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống người dân.

“Đặc biệt, ở những khu dân cư có đông đồng bào dân tộc thiểu số, bà con hưởng ứng rất tích cực. Khi những việc làm bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, sẽ dần hình thành nếp sống xanh, sạch, văn minh trong từng buôn, làng, khu dân cư”, ông Nguyễn Trọng Ân cho biết.

Tại xã biên giới Quảng Trực, những việc làm ấy cũng đang lan rộng. Trong các đợt ra quân, hơn 450 người gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang, giáo viên, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia vệ sinh khu vực trung tâm xã và các bon.

Người dân xã biên giới Quảng Trực hình thành thói quen dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường

Rác được thu gom, dòng chảy được khơi thông, những điểm tồn đọng rác được xử lý. Nhiều tuyến đường được quét dọn, trồng thêm cây xanh. Qua đó, ý thức giữ gìn môi trường từng bước được nâng lên, trở thành việc làm thường xuyên và trách nhiệm chung của cộng đồng.

Trong cộng đồng người M’nông tại Quảng Trực, chị Thị Thủy là một trong những thanh niên tích cực hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường. “Tôi cùng bà con thường xuyên dọn vệ sinh khu dân cư, thu gom rác và nhắc nhau không vứt rác ra đường. Môi trường sạch thì cuộc sống của người dân cũng tốt hơn”, chị Thị Thủy chia sẻ.

Bộ mặt xã biên giới Quảng Trực khang trang, sạch, đẹp nhờ sự chung tay bảo vệ môi trường của người dân

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh cho rằng, điều đáng ghi nhận từ các đợt ra quân không chỉ là lượng rác được thu gom mà còn là sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ khu vực trung tâm đến các bon, người dân ngày càng chủ động hơn trong việc giữ gìn môi trường sống.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện ở xã Quảng Phú và xã Quảng Tân. Người dân cùng thu gom rác, vệ sinh đường giao thông, khơi thông kênh mương, chỉnh trang nhà văn hóa và trồng cây xanh. Những hoạt động tưởng như đơn giản đang góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư.

Học sinh tại xã Quảng Phú ra quân dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường

Từ phong trào đến nếp sống xanh

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, phong trào bảo vệ môi trường tại Lâm Đồng đã thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia, thu gom trên 3.000 tấn rác. Nhiều địa phương đồng thời trồng cây, hoa và cải tạo cảnh quan đô thị, nông thôn.

Tỉnh Lâm Đồng đã, đang huy động nhiều lực lượng và cộng đồng tham gia công tác bảo vệ môi trường

Đáng chú ý, bảo vệ môi trường không còn dừng ở việc dọn rác mà bắt đầu đi vào cách người dân sử dụng, phân loại và xử lý chất thải. Những mô hình phù hợp với từng địa bàn đang tạo nền tảng cho nếp sống xanh bền vững hơn.

Nhiều địa phương của Lâm Đồng duy trì phong trào dọn dẹp vệ sinh, trở thành điểm sáng bảo vệ môi trường

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa đang trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua bảo vệ môi trường. Các mô hình phân loại rác tại nguồn, tuyến đường hoa, khu dân cư xanh - sạch - đẹp được duy trì và có thể nhân rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực hồ Xuân Hương

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười từng nhấn mạnh, làm sạch môi trường không chỉ là quét rác mà còn là sửa thói quen, vun đắp nếp sống. Từ việc bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây, giữ sạch đường làng đến khơi thông dòng chảy, mỗi hành động đều góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với đồng bào các dân tộc, bảo vệ môi trường cũng bắt đầu từ việc giữ gìn không gian sống, đường làng, khu dân cư và cảnh quan buôn, bon. Khi mỗi người cùng tham gia, những việc nhỏ sẽ tạo thành sức mạnh lớn của cộng đồng.

Người dân Lâm Đồng từng bước thay đổi nhận thức và cách ứng xử với môi trường

Từ Nam Ban Lâm Hà đến vùng biên giới Quảng Trực và nhiều địa phương khác, màu xanh đang được vun đắp từ chính bàn tay người dân. Điều đáng quý không chỉ là những con đường sạch hơn hay khu dân cư đẹp hơn, mà còn là sự thay đổi trong nhận thức và cách ứng xử với môi trường.