Pháp luật - Đời sống Đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng góp sức giữ bình yên biên giới Ở các thôn, bon vùng biên giới của tỉnh Lâm Đồng, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) không chỉ tích cực phát triển kinh tế mà còn trở thành những “cột mốc sống”, chung tay cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Ông Điểu D’rây (ở giữa) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang bám địa bàn, thường xuyên vận động Nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Từ điểm tựa của bà con...

Những thôn, bon khu vực biên giới đất liền tỉnh Lâm Đồng là nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống. Nơi đây, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đầu tư toàn diện, nhờ đó kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, bà con từng bước vươn lên làm giàu chính đáng trên quê hương.

Dù vậy, đời sống của một bộ phận người dân còn không ít khó khăn, trình độ dân trí chưa đồng đều, vì thế vai trò của cấp ủy, chi bộ và đội ngũ cán bộ cơ sở, người có uy tín càng trở nên quan trọng.

Từ sự gần gũi, am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói của đồng bào, người có uy tín đã trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân; đồng thời vận động bà con chung sức bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Ông Điểu D’Rây, người có uy tín ở bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực là một điển hình. Bon Bu Prăng 1 có địa giới hành chính giáp biên giới với nước bạn Campuchia, phần lớn người dân là đồng bào dân tộc M’nông sinh sống. Nhiều năm gắn bó với bon làng, từng tấc đất nơi biên giới đã trở nên gần gũi, thiêng liêng đối với ông Điểu D’Rây. Với vai trò là người có uy tín, ông càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc vận động Nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Ông Điểu D’Rây (giữa) và người có uy tín trên địa bàn tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới

Theo ông Điểu D’Rây, biên giới được giữ vững, an ninh trật tự ổn định thì người dân mới yên tâm làm ăn, con cháu mới có điều kiện học hành, cuộc sống mới từng bước khấm khá.

Bởi vậy, ông thường xuyên vận động bà con tham gia các buổi tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, quy chế khu vực biên giới đất liền, Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và những quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới.

Với cách nói gần gũi, dễ hiểu, ông giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng cột mốc, đường biên, các công trình biên giới. Qua đó, nâng cao ý thức bà con trong bon về chấp hành quy định qua lại biên giới, không xâm canh, xâm cư, không vượt biên trái phép.

“ Mình luôn nhắc nhở bà con phải chấp hành pháp luật. Mình ở biên giới thì cố gắng bảo vệ chủ quyền biên giới. Có khó khăn, vướng mắc hay thắc mắc gì cứ mạnh dạn báo chính quyền địa phương để tìm cách giải quyết. Ông Điểu D’Rây, người có uy tín ở bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực

Giờ đây, khi mạng xã hội ngày càng phổ biến ở vùng sâu, vùng xa, việc chủ động định hướng thông tin cho người dân cũng được ông Điểu D’Rây đặc biệt quan tâm. Ông thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư của bà con, kịp thời giải thích khi xuất hiện những thông tin chưa được kiểm chứng.

... Đến củng cố thế trận lòng dân

Nhiều năm qua, ông Điểu D’Rây phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Dang vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Với ông, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng biên phòng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Ông Điểu D’Rây khẳng định, an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ có được bảo đảm, giữ vững thì bà con mới có điều kiện phát triển kinh tế, con cháu mới nghĩ đến những điều tốt hơn, có tư duy lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Từ nhận thức đó, các tổ tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn được thành lập và duy trì hoạt động với sự tham gia tích cực của người dân. Bà con không chỉ là người được tuyên truyền mà đã trực tiếp trở thành những người tham gia bảo vệ biên giới.

Ông Điểu D’Rây (ngoài cùng bên phải) cùng người có uy tín trên địa bàn xã và cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Dang trao đổi các nội dung trước khi tiến hành các hoạt động tuyên truyền pháp luật

Người dân hiểu rõ ý nghĩa của từng cột mốc, từng đoạn đường biên, tự giác chấp hành các quy định qua lại biên giới, không xâm canh, xâm cư trái phép; đồng thời tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, góp phần phòng, chống buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khu vực biên giới.

Trung tá Trần Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Dang cho biết, 100% hộ gia đình tại Bon Bu Prăng 1 đã tự nguyện ký cam kết thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

“ Bà con ngày càng yên tâm gắn bó với biên giới, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và tự nguyện tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc. Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân được thể hiện rõ qua cuộc sống bình yên ở Bon Bu Prăng 1. Trung tá Trần Văn Tú, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Dang

Từ những việc làm bình dị, thiết thực của ông và nhiều người có uy tín khác, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đồng bào DTTS trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng được củng cố.

“ Ngày nay, cuộc sống của người dân ở bon rất yên ổn, đất đai, nhà cửa, đường xá đều tốt, những thay đổi này có sự đóng góp rất lớn của ông Điểu D’Rây. Với ông, tham gia giữ bình yên nơi biên giới không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ với quê hương, với bà con nơi đây. Già làng Điểu Trum, Bon Bu Prăng 1

Mỗi người dân thêm một phần trách nhiệm, mỗi gia đình thêm một phần cảnh giác, mỗi bon làng thêm một phần đoàn kết sẽ góp sức tạo nên thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương. Đó cũng là cách đồng bào các DTTS đang chung tay giữ bình yên từng đường biên, cột mốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.