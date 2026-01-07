Đời sống Đồng bào DTTS đồng lòng xây dựng quê hương Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tinh thần đoàn kết, đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân 49 dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được phát huy. Đây là động lực quan trọng để các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Các chính sách phát triển vùng đồng bào DTTS ngày càng đồng bộ

Sức mạnh từ sự đồng lòng

Ở xã Đam Rông 4, hình ảnh người dân cùng cán bộ thôn, các tổ chức, đoàn thể chung tay khơi thông mương nước, sửa chữa những đoạn đường xuống cấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt đã trở nên quen thuộc. Sau mỗi lời vận động, bà con đều sẵn sàng góp công, góp sức vì lợi ích chung của cộng đồng. Những việc làm bình dị ấy đã cho thấy sự tin tưởng, đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân. Chính từ sức mạnh của sự đồng lòng, nhiều chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả hơn, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Là địa phương có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xã Đam Rông 4 bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực. Hạ tầng thiết yếu tiếp tục được đầu tư; các mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng; thu nhập của người dân từng bước nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; đời sống văn hóa, giáo dục và y tế được cải thiện. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào DTTS trong giai đoạn tiếp theo.

“Chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để trực tiếp trao đổi, đóng góp ý kiến với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, nhiều thủ tục hành chính được số hóa, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại. Đây là những lợi ích rất thiết thực, nhất là đối với người dân ở địa bàn còn nhiều khó khăn như Đam Rông 4”, ông Cil Mup Ha Chú - Bí thư Chi bộ thôn Suối Nóng chia sẻ.

Tinh thần đoàn kết ấy cũng đang được phát huy mạnh mẽ tại nhiều địa phương khác. Ở xã Quảng Trực, sự đồng thuận giữa chính quyền và Nhân dân được thể hiện rõ trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Là địa bàn biên giới xa xôi, còn nhiều khó khăn, chính quyền địa phương đã có rất nhiều nỗ lực để chuyển đổi từ nền hành chính quản lý sang hành chính phục vụ. Người dân ngày càng thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ công, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Các tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân tại nhà

Niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền cũng tiếp tục được củng cố. Minh chứng rõ nét là 100% cử tri trên địa bàn tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, địa phương hoàn thành công tác bầu cử sớm nhất tỉnh. Sự đồng thuận của người dân đã trở thành động lực quan trọng để địa phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tạo động lực để phát triển

Theo ông Trần Phú Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những chuyển biến tích cực đã từng bước hiện hữu trên địa bàn. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hơn, công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt hơn; nhiều nhiệm vụ được giải quyết nhanh chóng, sát thực tiễn và gần dân hơn.

Ông Trần Phú Vinh cho rằng, điều đáng mừng nhất không chỉ nằm ở những con số về tăng trưởng hay giảm nghèo mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Bà con ngày càng chủ động hơn trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây được xem là động lực quan trọng để xã Đam Rông 4 tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trong những năm tiếp theo.

Đánh giá sau 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Dân tộc và Tôn giáo khẳng định lĩnh vực dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, hợp nhất. Các nhiệm vụ quản lý nhà nước và triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo được duy trì liên tục, không bị gián đoạn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đam Rông 4

Đặc biệt, việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục được duy trì thông suốt sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu tiếp tục được thực hiện, góp phần cải thiện điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại vùng đồng bào DTTS. Nhiều công trình hạ tầng được đầu tư; các mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục được nhân rộng; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Không chỉ tạo động lực cho phát triển kinh tế, việc tăng cường quản lý nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo còn góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, chức sắc, chức việc tôn giáo được thực hiện thường xuyên, giúp hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại vùng đồng bào DTTS và vùng có đông tín đồ tôn giáo.

1 năm sau sáp nhập, từ những bản làng nơi biên giới đến các làng chài ven biển, tinh thần đại đoàn kết của 49 dân tộc trên quê hương Lâm Đồng tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa. Sợi dây gắn kết ấy không chỉ tạo nên nền tảng vững chắc cho sự ổn định và đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, mà còn trở thành nguồn nội lực quan trọng để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống đồng bào DTTS trong giai đoạn mới.