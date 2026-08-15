Văn hóa - Giải trí Đồng bào Thái ở Đắk Sắk gìn giữ văn hóa dân tộc Câu lạc bộ (CLB) Văn nghệ dân gian thôn Đắk Thanh, xã Đắk Sắk là nơi những giá trị văn hóa Thái được trao truyền qua các thế hệ, để tình yêu với cội nguồn tiếp tục được vun đắp trong đời sống hôm nay.

Những buổi sinh hoạt văn nghệ đã trở thành không gian nơi văn hóa Thái tiếp tục được trao truyền

Rộn ràng những buổi sinh hoạt văn nghệ

Vào mỗi cuối tuần, Nhà văn hóa thôn Đắk Thanh lại rộn ràng bởi tiếng nói cười và những thanh âm quen thuộc của đồng bào Thái. Tại đây, các thành viên trong CLB cùng nhau luyện tập khua luống, đánh cồng chiêng, nhảy sạp, hát dân ca... Trong những bộ trang phục truyền thống, mỗi người say sưa với phần việc của mình tạo nên không khí sinh hoạt vui tươi.

Khi âm nhạc vang lên, những cánh tay đưa sạp bắt đầu nhịp nhàng. Tiếng tre chạm nhau hòa cùng tiếng hát, tiếng cười xen lẫn trong thanh âm của khua luống, cồng chiêng. Với các thành viên, mỗi buổi luyện tập không chỉ để chuẩn bị cho những hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu và nhắc nhở nhau cùng gìn giữ những giá trị đã gắn bó với cộng đồng từ nhiều thế hệ.

Các thành viên trong Câu lạc bộ luyện tập khua luống

CLB văn nghệ dân gian thôn Đắk Thanh, trước khi sáp nhập thôn là CLB văn nghệ dân gian thôn Nam Thanh, hiện có hơn 30 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Mỗi thành viên có một thế mạnh và năng khiếu riêng. Người biết dân ca, người am hiểu cồng chiêng, người thành thạo khua luống, nhảy sạp... Người biết truyền cho người chưa biết, người có kinh nghiệm chỉ lại cho người mới học. Nhờ đó, những nét đẹp văn hóa gắn với ký ức, cội nguồn tiếp tục được khơi dậy. Ông Vi Văn Thắng cho biết: “Sau khi đến vùng đất mới, tôi cùng bà con khôi phục nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Mỗi khi tiếng khua luống, cồng chiêng vang lên, bà con lại tìm đến đông vui”.

Theo chị Đoàn Thị Nhung - Chủ nhiệm CLB, không chỉ tạo sân chơi tinh thần, rèn luyện sức khỏe, CLB còn giúp các thành viên thêm gắn bó, cùng nhau giữ gìn văn hóa dân tộc để trao truyền cho thế hệ mai sau.

Nhảy sạp là nét văn hóa thu hút nhiều thành viên tham gia

Tiếp nối những giá trị xưa

Gần 10 năm gắn bó với CLB, bà Vi Thị Minh xem việc giữ gìn cồng chiêng, khua luống cũng là giữ gìn phong tục của dân tộc. Mỗi khi địa phương tổ chức hoạt động, CLB được mời tham gia, bà cùng các thành viên đều nhiệt tình hưởng ứng, xem đó là cơ hội để giới thiệu những nét đẹp văn hóa Thái đến với nhiều người hơn.

Với bà Vi Thị Thanh, phía sau những buổi sinh hoạt văn nghệ còn là nỗi nhớ về quê hương, cội nguồn. Bà Thanh tâm sự: “Đi đâu thì những nét văn hóa của dân tộc vẫn theo mình, nhắc mình nhớ về cội nguồn. Chúng tôi sống ở đâu thì nơi đó là quê hương, nên càng phải biết giữ gìn những giá trị của dân tộc mình”. Với bà, giữ văn hóa không chỉ để nhớ về nơi mình sinh ra mà còn để những thế hệ sau hiểu mình là ai, từ đâu mà có và biết trân trọng những gì cha ông để lại.

Tiếng trống, tiếng chiêng hòa cùng khua luống tạo thanh âm rộn ràng

Thông qua CLB, văn hóa truyền thống không chỉ được giữ trong cộng đồng người Thái mà còn thu hút các dân tộc khác như Kinh, Tày, Nùng... tham gia, giao lưu, tạo nên không gian vui tươi, gần gũi và tăng thêm sự gắn kết giữa những cộng đồng cùng sinh sống trên địa bàn.

Điều đáng quý, CLB có sự tham gia của nhiều thế hệ, từ những thành viên ngoài 70 tuổi đến những người vừa qua tuổi đôi mươi. Trong những buổi luyện tập, người lớn tuổi truyền lại kinh nghiệm, lớp trẻ học hỏi rồi cùng tham gia biểu diễn trong các lễ hội, hoạt động văn hóa của địa phương. Chị Lê Thị Lan, một thành viên trẻ chia sẻ: “Được tham gia gìn giữ những nét đẹp truyền thống là niềm vui, niềm tự hào và cũng là trách nhiệm tiếp nối các thế hệ đi trước”.