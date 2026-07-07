Đời sống Đồng bộ giải pháp để đồng bào DTTS thoát nghèo Để cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều vào năm 2030, Lâm Đồng cần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) - nơi vẫn tập trung phần lớn hộ nghèo và còn khoảng cách phát triển lớn.

Bà con DTTS ở xã Trường Xuân đã từng bước thay đổi tư duy trong chọn giống, chăm sóc để tăng năng suất cây trồng

Thu hẹp khoảng cách từ vùng đồng bào DTTS

Những năm gần đây, diện mạo nhiều vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi thay. Tại xã Trường Xuân, địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, giảm nghèo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo bà Thị Trãi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân, nhờ triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống người dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, phần lớn hộ nghèo của địa phương vẫn tập trung ở vùng đồng bào DTTS, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, sinh kế thiếu bền vững. Vì vậy, địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ người dân phát huy lợi thế sản xuất, mở rộng các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập để giảm nghèo lâu dài.

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo mới đây về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, đời sống vùng đồng bào DTTS đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2025 đạt khoảng 45 - 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân khoảng 2 - 4%/năm; tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh còn 3,33% (29.000 hộ), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 9,18%.

Tuy nhiên, phía sau những kết quả tích cực vẫn còn khoảng cách phát triển đáng kể giữa vùng thuận lợi và vùng đồng bào DTTS. Nhiều hộ đã thoát nghèo nhưng sinh kế chưa thực sự bền vững; sản xuất vẫn chủ yếu quy mô nhỏ, phụ thuộc vào nông nghiệp, trong khi việc hình thành chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và tạo việc làm ổn định còn hạn chế. Báo cáo của UBND tỉnh cũng chỉ rõ một số chỉ tiêu về thu nhập, đất sản xuất, nhà ở và chuyển đổi nghề chưa đạt kế hoạch do nguồn lực còn hạn chế, quỹ đất ngày càng thu hẹp và khả năng đối ứng của người dân còn thấp.

Giảm nghèo bền vững tạo điều kiện để con em đồng bào DTTS được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai

Muốn giảm nghèo bền vững phải tạo sinh kế bền vững

Theo ông Đào Thái Hùng - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Krông Nô, điều quan trọng nhất trong công tác giảm nghèo hiện nay là đồng bào DTTS đã dần thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế. Cùng với việc giải ngân nguồn vốn ưu đãi, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, giúp nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập và từng bước hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, tăng nguồn lực đầu tư, điều chỉnh mức hỗ trợ và mức cho vay phù hợp với thực tiễn để người dân có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Công an xã Quảng Tân tuyên truyền pháp luật, vận động người dân chấp hành các quy định của Nhà nước

Giảm nghèo vùng đồng bào DTTS vì thế không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là giải pháp chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Khi người dân có sinh kế ổn định, thu nhập được nâng lên và chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình, mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều vào năm 2030 của tỉnh Lâm Đồng sẽ có thêm cơ sở để hiện thực hóa.