Kinh tế Dòng chảy đầu tư đã có những tín hiệu tích cực Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua cho thấy môi trường đầu tư tại địa phương đã được cải thiện đáng kể, khi các nguồn lực dần được khơi thông từ những quyết sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp không còn nằm trên văn bản.

Công nghiệp Lâm Đồng đang tăng trưởng tốt

Các “trụ cột” khởi sắc

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Lâm Đồng với mức tăng trưởng 7,90% trong 6 tháng đầu năm, đáng kể là cú bứt phá 8,45% riêng trong quý II, giữa bối cảnh tổng cầu thế giới lẫn trong nước vẫn còn những lực cản nhất định, cho thấy, nhịp đập kinh tế đã có một sự tổng hòa đáng kể.

Trong đó, tại các trung tâm kinh tế lớn của tỉnh như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan Thiết hay các vùng động lực kinh tế nông nghiệp như Đơn Dương, Đức Trọng, có thể thấy rõ vai trò “đầu tàu” của khu vực dịch vụ khi tăng 8,65%, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của nền kinh tế địa phương. Con số gần 12 triệu lượt khách đến với xứ sở ngàn hoa trong nửa đầu năm, đem về doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt gần 20 ngàn tỷ đồng (tăng trưởng gần 24% so với cùng kỳ) không còn là kết quả của tính mùa vụ, mà ngành du lịch và thương mại Lâm Đồng đang chứng kiến một chu kỳ phát triển mới.

Bí thư đặc khu Phú Quý Đỗ Thái Dương đã nhận xét: “Từ khi nhập tỉnh, mọi người biết đến Phú Quý nhiều hơn, du khách đến Phú Quý nhiều hơn”… Đó là kết quả của một chiến lược định vị thương hiệu bài bản mà chính quyền tỉnh đã kiên trì theo đuổi, từ việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch canh nông, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển đảo… Song song với sự bứt phá của ngành dịch vụ, khu vực công nghiệp - xây dựng cũng ghi nhận mức tăng trưởng rất khá 9,2%; còn khu vực nông nghiệp vẫn giữ vững vai trò “bệ đỡ” với mức tăng trưởng ổn định 5,3%, bảo đảm thu nhập vững chắc cho đại bộ phận người dân nông thôn.

Cú “hích” hạ tầng và thể chế

Những điểm nghẽn mang tính “kinh niên” của địa phương về hạ tầng giao thông kết nối giữa Lâm Đồng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang được thay đổi một cách căn bản. Cụ thể, đó là sự quyết liệt của chính quyền tỉnh Lâm Đồng trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai 2 dự án hạ tầng giao thông huyết mạch là tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường pháp lý và năng lực thực thi công vụ cũng có bước chuyển dịch quan trọng. Chính quyền tỉnh đã chủ động chuyển trạng thái từ “tháo gỡ” vướng mắc theo kiểu bị động sang “cởi trói” cơ chế một cách chủ động. Các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành với cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian qua đã thay đổi căn bản về chất.

Những phiên làm việc thực chất mà doanh nghiệp có thể thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn về thủ tục đất đai, quy hoạch, tiếp cận tín dụng. Từ đó, lãnh đạo tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu xử lý cho từng sở, ngành với mốc thời gian hoàn thành cụ thể đã truyền ngọn lửa tự tin đến cho các nhà đầu tư.

Khi niềm tin trở thành dòng vốn thực tế

Mặc dù trong bối cảnh chung của cả nước, quá trình thanh lọc thị trường vẫn diễn ra khốc liệt và số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao (thực tế Lâm Đồng cũng ghi nhận số doanh nghiệp giải thể tăng 69%), thì 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 2.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt trên 12.000 tỷ đồng, mức tăng trưởng 80% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và 50% về số vốn đăng ký tại Lâm Đồng là con số cực kỳ ấn tượng, nếu không muốn nói là một điểm sáng hiếm hoi. Đồng thời, có 558 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch Lâm Đồng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng tích cực

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh đã thu hút 35 dự án đầu tư cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 56.118,031 tỷ đồng và 0,2 triệu USD, trong đó có 4 dự án FDI với tổng số vốn khoảng 37 tỷ đồng và 0,2 triệu USD. Riêng trong các khu công nghiệp đã thu hút được 7 dự án; có 28 dự án ngoài khu công nghiệp được điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với số vốn trên 95.266 tỷ đồng… Sự phân bổ của dòng vốn này cũng phản ánh sự dịch chuyển tư duy của doanh nghiệp, hoàn toàn đồng điệu với định hướng phát triển chuyển đổi kép (chuyển đổi số và chuyển đổi xanh) mà chính quyền Lâm Đồng đang thúc đẩy.