Thời sự Lâm Đồng Đồng chí Cao Sơn Dũng được giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Sáng 8/7, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dự và trao quyết định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cao Sơn Dũng

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng đối với đồng chí Cao Sơn Dũng.

Trước đó, ngày 7/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định điều động đồng chí Cao Sơn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đến công tác tại UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, giao Quyền Giám đốc Sở Xây dựng theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Cao Sơn Dũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Cao Sơn Dũng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, Sở Xây dựng có khối lượng công việc rất lớn, giữ vai trò quan trọng trong tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, xây dựng và phát triển đô thị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đồng chí Cao Sơn Dũng bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng phát huy tinh thần đoàn kết, kế thừa những kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Cao Sơn Dũng, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ, đồng chí Cao Sơn Dũng bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh khi giao trọng trách mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, lãnh đạo Sở Nội vụ và tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng chúc mừng đồng chí Cao Sơn Dũng

Đồng chí Cao Sơn Dũng khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng đoàn kết, đổi mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được giao, góp phần xây dựng ngành xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.