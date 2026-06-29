Thời sự Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Chiều 29/6, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng dự Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ trao Quyết định điều động cán bộ lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Huỳnh Ngọc Anh

Tham dự có các đồng chí đại diện HĐND, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy cùng cán bộ, công chức Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ đánh giá đồng chí Huỳnh Ngọc Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác. Lãnh đạo Tỉnh ủy kỳ vọng trên cương vị mới, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết nội bộ, cùng tập thể Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa hoạt động của Đảng bộ đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh bày tỏ cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm và đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh khẳng định, trên cương vị mới, bản thân sẽ nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy giao.