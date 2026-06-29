Thời sự Đồng chí Nguyễn Văn Tám làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Chiều 29/6, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Thiết đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng thời bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng và tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đặng Hồng Sỹ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tám được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn Văn Tám đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng thời bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu quan trọng của Tỉnh ủy trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Vì vậy, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Tám cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ vững sự đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nội chính.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Văn Tám được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng đề nghị tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo điều kiện để đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Tám bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới; đồng chí khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cơ quan, kế thừa những kết quả đã đạt được để cùng tập thể Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính phát biểu nhận nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Văn Tám cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nhằm xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy trên lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...