Thời sự Lâm Đồng Đồng chí Phan Văn Đăng được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất Chiều 9/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã đến trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng đồng chí Phan Văn Đăng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng đồng chí Phan Văn Đăng

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất và chúc mừng đồng chí Phan Văn Đăng được Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác.

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình công tác, đồng chí Phan Văn Đăng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Thuận. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, trên cương vị Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Phan Văn Đăng đã cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương, đồng thời quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Phan Văn Đăng đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian công tác. Đồng chí Nguyễn Minh chúc đồng chí Phan Văn Đăng cùng gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, quan tâm đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Đồng chí Phan Văn Đăng bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý, đồng thời cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp trong suốt quá trình công tác. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng, phát triển tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới.