Thông tin đối ngoại Đồng chí Saysomphone Phomvihane - người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam Ngày 9/8, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, tại Thủ đô Vientiane.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chiều 5/2/2026 tại Thủ đô Vientiane. (Ảnh: TTXVN)

Việc đồng chí Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc đối với sự ra đi của nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, người luôn dành ưu tiên đặc biệt và tình cảm sâu sắc cho mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Điều đó thể hiện sự chia sẻ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam trước mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào cùng gia đình đồng chí Saysomphone Phomvihane, đồng thời gửi thông điệp về sự coi trọng của Việt Nam đối với củng cố tin cậy chính trị và tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quốc hội hai nước Việt Nam-Lào.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane sinh ngày 12/12/1956, trong một gia đình có truyền thống cách mạng vẻ vang. Đồng chí được đào tạo bài bản về kinh tế-chính trị. Giai đoạn 1983-1984, đồng chí là giảng viên Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia tại Viêng Chăn. Giai đoạn 1984-1987, đồng chí là nghiên cứu sinh tại Học viện Khoa học xã hội quốc gia Moskva (Liên Xô trước đây), bảo vệ thành công học vị Tiến sĩ Kinh tế- Chính trị, thông thạo tiếng Nga, thạo tiếng Việt.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane gia nhập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 1976. Quá trình công tác của đồng chí gắn với hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của bộ máy Nhà nước Lào. Sau thời gian công tác tại tỉnh Savannakhet (1987-1995), đồng chí lần lượt giữ các chức vụ: Bộ trưởng Tài chính (1995-1998); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng (1998-2001); Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2001-2006); Phó Chủ tịch Quốc hội (2006-2016); Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước (2016-2020); Chủ tịch Quốc hội Lào, từ tháng 3/2021 đến nay. Đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị từ tháng 1/2016 và tiếp tục được tín nhiệm qua các nhiệm kỳ sau.

Việc đảm nhiệm các vị trí công tác từ chính quyền địa phương, cơ quan hành pháp, lập pháp đến Mặt trận đã giúp đồng chí Saysomphone Phomvihane có tư duy toàn diện về quản trị quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng thể chế, đại đoàn kết toàn dân và tổ chức bộ máy nhà nước. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chỉ đạo hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế và thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Lào. Đồng chí cũng đặc biệt chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa Quốc hội và Chính phủ trong việc xử lý các vấn đề về tài chính, ngân sách, đầu tư công và triển khai các chương trình phát triển quốc gia.

Bên cạnh đó, đồng chí Saysomphone Phomvihane có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Quốc hội Lào tại Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và các cơ chế nghị viện khu vực, quốc tế. Đồng chí coi đối ngoại nghị viện là một kênh quan trọng để củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác và nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế.

Với gần 40 năm hoạt động liên tục trên các cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương, cùng bề dày kinh nghiệm, đa dạng trong nhiều lĩnh vực tài chính, kinh tế, dân vận, Mặt trận, đối ngoại và lập pháp, đồng chí Saysomphone Phomvihane được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo tài ba, có uy tín của Đảng và Nhà nước Lào; có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là con trai cả của Chủ tịch Kaysone Phomvihane - lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Lào, người sáng lập và đặt nền móng cho Nhà nước Lào, đồng thời là một trong những người đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình và luôn dành tình cảm sâu đậm đối với Việt Nam, đồng chí Saysomphone Phomvihane đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Tại cuộc hội kiến nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào vào tháng 2/2026, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã nhấn mạnh, dù tình hình có diễn biến như thế nào đi chăng nữa, quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết Lào-Việt Nam sẽ không thay đổi.

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và sau này là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, cũng như giữa Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Saysomphone Phomvihane, hai Quốc hội duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; tăng cường trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; phối hợp chặt chẽ tại AIPA, IPU và các diễn đàn nghị viện đa phương, qua đó góp phần củng cố nền tảng chính trị, tăng cường lòng tin chiến lược và đưa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đồng chí luôn nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Sự nghiệp vẻ vang và những cống hiến bền bỉ cho quan hệ Việt Nam-Lào của đồng chí Saysomphone Phomvihane, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, luôn sống mãi. Những dấu ấn của đồng chí trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy đối ngoại nghị viện và vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào chính là nguồn động lực lớn lao thôi thúc thế hệ trẻ hai nước nỗ lực kế thừa, tiếp nối truyền thống hữu nghị vẻ vang Việt Nam-Lào.