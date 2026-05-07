Thể thao 360 Đồng chủ nhà đầu tiên dừng bước Cùng với đồng chủ nhà World Cup 2026 Mỹ và Mexico, Canada đã vượt qua vòng 1/16 khi đánh bại đội tuyển Nam Phi. Tuy nhiên đến vòng 1/8, Canada trở thành đội đồng chủ nhà đầu tiên dừng bước, khi bị đội tuyển Morocco khuất phục với tỉ số 3-0.

Đồng chủ nhà World Cup 2026 đang thể hiện phong độ ấn tượng với lối chơi thực dụng và hiệu quả từ đầu giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jesse Marsch, Canada đã có sự tiến bộ vượt bậc. Họ chú trọng lối chơi pressing tầm cao với tinh thần đá máu lửa và khi cần chuyển trạng thái rất nhanh. Việc góp mặt ở vòng knock-out là dấu mốc đáng nhớ với Canada. Nhưng sau khi vượt qua Nam Phi, đội bóng Bắc Mỹ càng có thêm lý do để tin rằng họ đủ sức tạo nên một kỳ World Cup đặc biệt trên sân nhà. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này nằm ở tốc độ và thể lực, giúp họ gây áp lực liên tục lên đối thủ. Bất chấp việc Canada không được đá sân nhà ở trận đấu này, mà phải thi đấu trên đất Mỹ, song hơn ai hết họ hiểu rằng cần phải tận dụng tối đa yếu tố thể lực, khi Morocco vừa trải qua màn “phá sức” với Hà Lan ở vòng 1/16 để có thể vượt qua đội bóng mà họ chưa bao giờ biết mùi chiến thắng. Tuy nhiên, trước đệ tứ anh hào World Cup 2022 đang quyết tâm viết lại lịch sử 4 năm về trước, Canada trở thành đội đồng chủ nhà đầu tiên phải dừng bước tại World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Morocco đã gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng khi cầm hòa 1-1 trước ĐT Brazil, sau đó lần lượt đánh bại Scotland và Haiti. Tiếp đến ở vòng 1/16, Sư tử Atlas tiếp tục tạo nên cơn địa chấn, khi lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại một trong những ứng viên vô địch là tuyển Hà Lan trong loạt đá luân lưu 11 mét. Với phong độ cực kỳ ổn định, đội bóng Bắc Phi đã bất bại 20 trận liên tiếp gần đây tính trên mọi đấu trường. Trong đó, Sư tử Atlas giành tới 13 chiến thắng. Đoàn quân dưới trướng của HLV Mohamed Ouahbi đang được đặt nhiều kỳ vọng nhất ở kỳ World Cup này của nền bóng đá châu Phi. Với những gì đã thể hiện, Morocco hoàn toàn tự tin bước vào trận đấu với tuyển Canada ở vòng 1/8. Bởi lẽ đây chính là đối thủ mà đại diện của châu Phi bất bại trong tất cả những lần đụng độ. Và ở trận đấu diễn ra vào 0h ngày 5/7, Morocco tiếp tục thể hiện sự áp đảo đối với đội đồng chủ nhà World Cup 2026, qua đó giành chiến thắng để giành vé tứ kết.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Canada mới là đội tạo ra nhiều sức ép sau khi bóng lăn. Phút 11, từ pha tấn công trung lộ, tiền đạo Tani Oluwaseyi của Canada nhận bóng rồi khống chế khéo léo tung cú sút trong tình thế đối mặt nhưng thủ môn Bono của Morocco đã cho pha cứu thua xuất sắc, từ chối bàn thắng của đồng chủ nhà. Tuy nhiên, đội tuyển Morocco đã sớm lấy lại thế trận và thể hiện phong thái của đội bóng cửa trên. Nhưng cũng phải đến phút 50, thế bế tắc của trận đấu mới được khai thông. Từ chấm đá phạt nằm ngoài vòng cấm phía góc bên phải, Hakimi căng ngang vào trung lộ để Ounahi tung cú sút một chạm căng đưa bóng đi hiểm tung lưới Canada đưa Morocco vượt lên. Đến phút 82, cách biệt được gia tăng. Từ tình huống phản công nhanh, bóng được chuyền cho Ounahi trong vòng cấm và cầu thủ này đã khống chế gọn gàng rồi dứt điểm hiểm hóc, hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Dù dốc toàn lực tấn công trong những phút còn lại nhưng lối chơi của đội tuyển Canada khá bế tắc và không tạo ra được sự đột biến nào. Ngược lại, Morocco tiếp tục tận dụng triệt để cơ hội. Phút 90+8, từ tình huống phản công nhanh, Rahimi tung cú sút chân trái hiểm hóc trong tình huống đối mặt, ấn định thắng lợi 3-0 cho Morocco. Thắng Canada 3-0, đội tuyển Morocco có lần thứ 2 liên tiếp giành quyền vào tứ kết World Cup 2026. Còn đồng chủ nhà Canada chính thức dừng cuộc chơi ở vòng 1/8.