Đồng đội cũ tin chắc Erling Haaland sẽ chia tay Manchester City để đến Real Madrid Cựu tuyển thủ Na Uy Magnus Wolff Eikrem tin rằng Erling Haaland sớm muộn sẽ gia nhập Real Madrid để nâng tầm sự nghiệp, bất chấp hợp đồng dài hạn với Man City.

Dù đang gặt hái những thành công rực rỡ tại Manchester City, tương lai của Erling Haaland vẫn luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ giới chuyên môn. Cựu tiền vệ Magnus Wolff Eikrem, người từng sát cánh cùng chân sút 26 tuổi tại câu lạc bộ Molde, mới đây đã đưa ra nhận định đáng chú ý về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của ngôi sao người Na Uy.

Haaland vẫn thường xuyên được liên kết với Real Madrid.

Sức hút đặc biệt từ chiếc áo trắng Bernabeu

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Diario AS, Magnus Wolff Eikrem bày tỏ sự tin tưởng vào viễn cảnh đàn em sẽ cập bến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong tương lai. Eikrem cho biết: "Tôi nghĩ đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn thế nữa, tôi tin chắc ngày đó sẽ đến. Tôi không dám khẳng định tuyệt đối, nhưng tôi nhìn thấy rất nhiều khả năng."

Theo cựu tuyển thủ Na Uy, vị thế cùng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Real Madrid là yếu tố then chốt có thể thúc đẩy thương vụ này. "Sức thu hút của Real Madrid trên toàn thế giới là vô cùng lớn. Mặc dù Haaland đang ở một đội bóng tuyệt vời như Man City, tôi nghĩ tại Madrid, cậu ấy sẽ vươn tới một đẳng cấp cao hơn. Những người giỏi nhất đều chơi ở đó và Haaland là một trong số họ," Eikrem nhấn mạnh.

Đáng chú ý, quan điểm này cũng nhận được sự đồng điệu từ gia đình tiền đạo người Na Uy. Cha của anh, ông Alf-Inge, từng úp mở rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng khao khát được khoác áo Real Madrid trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Hiệu suất kỷ lục và bài toán tương lai tại Manchester City

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad vào năm 2022, Haaland đã thể hiện phong độ ghi bàn vượt trội. Ở tuổi 26, tiền đạo này đã bỏ túi 162 bàn thắng sau 198 trận đấu trên mọi đấu trường, khẳng định vị thế trung phong hàng đầu thế giới.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Haaland vừa trải qua giải đấu thành công khi dẫn dắt Na Uy lọt vào tới tứ kết World Cup 2026. Trong đó, màn trình diễn chói sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Brazil tại vòng 16 đội đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Hiện tại, chân sút người Na Uy vẫn còn hợp đồng với Manchester City đến năm 2034 và đang chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 cùng tân HLV Enzo Maresca. Mặc dù vậy, thị trường chuyển nhượng luôn chứa đựng những biến số bất ngờ, nhất là khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng đang dành sự quan tâm lớn cho tiền vệ Rodri.