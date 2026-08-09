Dòng Galaxy S27 hé lộ nâng cấp màn hình OLED M16 và chip Exynos 2700 tiến trình 2nm đột phá Dòng Galaxy S27 hứa hẹn mang lại bước nhảy vọt hiệu năng nhờ chip Exynos 2700 2nm cùng tấm nền OLED M16 thế hệ mới gia tăng độ sáng và tiết kiệm điện năng.

Thế hệ điện thoại cao cấp Galaxy S27 của Samsung hứa hẹn mang đến bước tiến công nghệ quan trọng với việc tích hợp màn hình OLED M16 cải tiến và vi xử lý Exynos 2700 sản xuất trên tiến trình 2nm. Dòng sản phẩm này không chỉ cải thiện độ sáng hiển thị và tối ưu điện năng tiêu thụ mà còn mở rộng dải thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Samsung đang tích cực phát triển dòng Galaxy S27

Công nghệ màn hình OLED M16: Tối ưu độ sáng và năng lượng

Theo các thông tin rò rỉ, Samsung đang chuẩn bị ứng dụng công nghệ tấm nền OLED M16 thế hệ mới trên dòng thiết bị flagship tiếp theo. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S27 Ultra dự kiến sẽ được trang bị biến thể E7 cao cấp của vật liệu M16 này.

Cải tiến kỹ thuật mới cho phép lượng ánh sáng đi qua tấm nền gia tăng tới 30%. Nhờ cấu trúc tối ưu hóa này, màn hình hiển thị đạt được độ sáng cao hơn đáng kể trong khi điện năng tiêu thụ giảm xuống. Công nghệ OLED M16 cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, giúp nâng cao tiêu chuẩn hiển thị của smartphone cao cấp trong thời gian tới.

Galaxy S27 Ultra có thể sử dụng tấm nền OLED M16

Vi xử lý Exynos 2700 2nm: Cú hích về hiệu năng tính toán

Bên cạnh cải tiến hiển thị, phần cứng xử lý trung tâm của hai phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S27 và Galaxy S27 Plus sẽ chứng kiến sự góp mặt của chip Exynos 2700. Vi xử lý này được chế tạo dựa trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai do Samsung trực tiếp đúc chip.

Về mặt thông số kỹ thuật, Samsung đặt mục tiêu nâng xung nhịp của các nhân hiệu năng cao lên mức từ 4.0 GHz đến 4.2 GHz. Với chỉ số lệnh trên mỗi chu kỳ (IPC) đạt 0.97, vi xử lý Exynos 2700 hứa hẹn đem lại hiệu suất xử lý đơn nhân vượt trội. Trong các bài kiểm tra mô phỏng trên Geekbench 6, vi xử lý mới đạt mức kỳ vọng lên tới khoảng 3.900 điểm đơn nhân, khẳng định sức mạnh cạnh tranh ở phân khúc flagship.

Chip Exynos 2700 mang tới hiệu năng mạnh mẽ

Mở rộng dải sản phẩm Pro và bổ sung tính năng bảo mật mới

Nhằm đáp ứng phân khúc người dùng chuyên sâu hơn, danh mục sản phẩm thế hệ mới có thể đón nhận thêm sự xuất hiện của phiên bản Galaxy S27 Pro, nâng tổng số model trong dòng sản phẩm lên bốn thiết bị.

Dòng Galaxy S27 sẽ có phiên bản Pro

Ngoài ra, Samsung dự kiến trang bị công nghệ hiển thị riêng tư Privacy Display trên toàn bộ dải sản phẩm mới. Tính năng này giúp ngăn chặn góc nhìn từ bên ngoài, bảo vệ thông tin người dùng ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, do giới hạn từ chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng linh kiện, thông số bộ nhớ RAM cũng như bộ nhớ trong NAND trên các phiên bản mới nhiều khả năng vẫn giữ nguyên chuẩn kỹ thuật hiện tại mà chưa có sự nhảy vọt lớn.