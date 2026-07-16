An ninh trật tự Đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ vững môi trường đầu tư Lực lượng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nắm bắt, đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự với các công ty thủy điện

Đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10 - 10,5%/năm, tạo nền tảng đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm kinh tế xanh của khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung triển khai hàng loạt công trình, dự án trọng điểm có quy mô đầu tư rất lớn, tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Toàn tỉnh hiện có trên 4.000 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 830.000 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án quy mô lớn mang tính động lực đang được triển khai như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, hệ thống đường ven biển quốc gia, các khu công nghiệp, tổ hợp bô-xít - alumin, các dự án năng lượng xanh, khu đô thị, khu du lịch và nâng cấp các cảng hàng không.

Trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Nếu không chủ động trong công tác theo dõi, kiểm tra, phân tích, đánh giá để tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề bất cập và vi phạm, sai phạm nổi lên trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế thì các dự án trọng điểm có thể bị chậm tiến độ, phát sinh khiếu kiện, thất thoát nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng và môi trường đầu tư của địa phương.

Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự với Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng

Nhận thức rõ những nguy cơ tiềm ẩn trên, thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng an ninh kinh tế quyết liệt triển khai nhiều giải pháp công tác sát với thực tế tình hình của địa phương.

Với phương châm bám sát địa bàn, bám sát doanh nghiệp và các dự án trọng điểm, lực lượng an ninh kinh tế thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình, trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, kịp thời phân tích, đánh giá nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các cơ quan liên quan để tham mưu các giải pháp tháo gỡ phù hợp.

Thời gian qua, Phòng An ninh Kinh tế đã tham mưu Công an tỉnh ban hành 13 báo cáo đánh giá thực tế trên các lĩnh vực; đồng thời có 23 kiến nghị gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, sai phạm liên quan đến an ninh kinh tế tại các công trình, dự án và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đặc biệt, Phòng An ninh Kinh tế tham mưu cho Công an tỉnh kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với 9 nhóm vấn đề khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn nổi cộm trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Hoạt động này của Công an tỉnh đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao về vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong giai đoạn mới và được Bộ Công an 3 lần biểu dương về kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã được nhiều cấp khen thưởng

Bảo đảm môi trường đầu tư an toàn

Không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lực lượng an ninh kinh tế còn chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn đối với các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Đối với các dự án có ý nghĩa chiến lược như: đường sắt tốc độ cao, hệ thống cao tốc, các dự án hàng không và hạ tầng giao thông lớn, lực lượng an ninh kinh tế đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc chuyên trách nhằm thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, nguy cơ phát sinh để tham mưu giải quyết ngay từ đầu, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Lực lượng an ninh kinh tế kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện

Đơn vị cũng chủ động phối hợp với Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an trong công tác thẩm định, góp ý đối với các dự án quan trọng như: hạng mục hàng không dân dụng Cảng hàng không Phan Thiết, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng an ninh kinh tế đã hoàn thành việc xác minh, thẩm định và tham mưu Công an tỉnh góp ý đối với 315 dự án, đề án, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Phòng An ninh Kinh tế đã chủ động tham mưu cho Công an tỉnh tổ chức ký kết các quy chế phối hợp với sở, ngành, ban quản lý dự án và nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn nhằm tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an ninh trong quá trình triển khai các dự án.

Thời gian tới, lực lượng an ninh kinh tế, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Công an tỉnh để tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án trọng điểm.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương trong công tác thẩm định các dự án công trình trọng điểm của tỉnh.

Lực lượng an ninh kinh tế kiểm tra hệ thống camera an ninh tại các trạm biến áp điện

Vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh kinh tế tiếp tục được phát huy, nhằm chủ động nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm các nguy cơ, phát hiện âm mưu, phương thức hoạt động của các đối tượng.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, đất đai, đầu tư, xây dựng và tài chính; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đối với các công trình, dự án trọng điểm; không để phát sinh các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến môi trường đầu tư…

Việc đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư an toàn, minh bạch đang khẳng định vai trò của lực lượng an ninh kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên lĩnh vực kinh tế mà còn là giải pháp thiết thực góp phần tạo động lực để tỉnh Lâm Đồng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế “2 con số” trong giai đoạn mới.