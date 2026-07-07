An ninh trật tự Đồng hành để người hoàn lương làm lại cuộc đời Sự đồng hành của lực lượng công an cùng chính quyền địa phương đang giúp nhiều người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn phường B’Lao (Lâm Đồng) vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Công an phường B’Lao thường xuyên gặp gỡ, động viên những người từng lầm lỡ. Ảnh: Lê Tiến

Vượt qua mặc cảm để bắt đầu lại

Ngày trở về địa phương sau hơn 7 năm chấp hành án phạt tù, anh N.T.R. mang theo không ít nỗi lo. Sau quãng thời gian dài cách biệt với cuộc sống bên ngoài, điều khiến anh trăn trở nhất không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là cảm giác mặc cảm, tự ti trước những ánh nhìn của người xung quanh.

Những ngày đầu tái hòa nhập cộng đồng, anh gần như khép mình trong nhà, ít tiếp xúc với mọi người. Nỗi lo không có việc làm khiến anh nhiều lần băn khoăn về chặng đường phía trước.

Với những người từng lầm lỡ, hành trình làm lại cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng. Thiếu việc làm, thiếu vốn để phát triển kinh tế, trong khi quá khứ lại trở thành rào cản khiến nhiều người khó tìm được cơ hội để bắt đầu lại.

Nắm bắt hoàn cảnh của anh N.T.R., lực lượng cảnh sát khu vực Công an phường B’Lao đã nhiều lần đến thăm hỏi, chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Không chỉ động viên tinh thần, các cán bộ công an còn trực tiếp hướng dẫn anh hoàn thiện các thủ tục cần thiết, hỗ trợ làm lại giấy tờ tùy thân và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế.

Từ sự giúp đỡ ấy, anh N.T.R. mạnh dạn vay vốn, mở một tiệm sửa chữa xe máy nhỏ tại địa phương. Từ công việc sửa chữa xe máy, anh có thu nhập ổn định, nuôi sống gia đình bằng lao động chân chính. Quan trọng hơn, anh dần lấy lại niềm tin vào bản thân, tự tin hòa nhập cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư và phong trào Bảo vệ an ninh trật tự.

Câu chuyện của anh N.T.R. là một trong nhiều trường hợp người chấp hành xong án phạt tù đang được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tại phường B’Lao. Thực tế cho thấy, nhiều người sau khi trở về địa phương gặp không ít khó khăn trong việc tìm cơ hội để khẳng định mình. Vì vậy, sự đồng hành cùng những hỗ trợ thiết thực về việc làm, sinh kế có ý nghĩa quan trọng giúp họ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái phạm.

Lấy tình người để cảm hóa

Theo thống kê, hiện nay Công an phường B’Lao đang quản lý, giáo dục và hỗ trợ thường xuyên 184 trường hợp người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Với phương châm “quản lý chặt, giúp đỡ chân thành”, 100% trường hợp được lập hồ sơ theo dõi, phân công cán bộ cảnh sát khu vực phối hợp cùng các đoàn thể cơ sở quan tâm, giúp đỡ.

Bên cạnh công tác quản lý, việc tạo điều kiện để người hoàn lương có việc làm được xem là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm. Thời gian qua, Công an phường đã chủ động kết nối với các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 167 trường hợp.

Nhiều người còn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình. Từ những điều kiện đó, nhiều trường hợp đã tự tin hòa nhập cộng đồng và tránh xa nguy cơ tái phạm.

Anh N.T.R. và tiệm sửa chữa xe máy - Ảnh Lê Tiến

Chia sẻ về công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, Thượng tá Đinh Sỹ Đức - Trưởng Công an phường B’Lao cho biết: “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, trách nhiệm của lực lượng công an không chỉ là đấu tranh với tội phạm mà còn phải phòng ngừa tội phạm từ gốc. Đối với những người vừa trở về địa phương, sự động viên, sẻ chia và tạo điều kiện đúng lúc có ý nghĩa rất lớn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Giúp một người hoàn lương thành công cũng đồng nghĩa góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở”.

Những cách làm cụ thể, thiết thực của Công an phường B’Lao không chỉ góp phần hạn chế nguy cơ tái phạm, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở mà còn tiếp thêm niềm tin để những người từng lầm lỡ vững bước làm lại cuộc đời.