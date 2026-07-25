Thông tin Đồng hồ thời trang 2026: Người mua không còn ưu tiên mẫu quá nổi bật Năm 2026, cách chọn đồng hồ thời trang đang thay đổi khá rõ. Thay vì ưu tiên những mẫu thật nổi hoặc quá nhiều chi tiết, nhiều người bắt đầu tìm đến thiết kế dễ đeo mỗi ngày, hợp nhiều trang phục và ít gây “mệt mắt” sau một thời gian sử dụng.

Từ món phụ kiện gây chú ý sang món đồ dễ đồng hành mỗi ngày

Nếu vài năm trước, không ít người chọn đồng hồ theo cảm giác “đeo vào phải nổi”, thì hiện nay tiêu chí thực tế đang được đặt lên cao hơn. Một chiếc đồng hồ đẹp chưa chắc là chiếc dễ dùng lâu dài. Khi nhịp sống ngày càng linh hoạt, người mua có xu hướng chọn mẫu có thể đi làm, đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay dự một buổi hẹn nhẹ nhàng mà không cần đổi phụ kiện quá nhiều.

Đó cũng là lý do những mẫu mặt số gọn gàng, màu trung tính hoặc phối màu tinh tế, dây đeo dễ chịu và kích thước cân đối đang có lợi thế hơn. Với nhiều người, mua đồng hồ bây giờ không chỉ là chọn một món phụ kiện đẹp mắt, mà còn là chọn thứ có thể xuất hiện trên cổ tay thường xuyên mà không bị lệch tông với phong cách sống.

Mẫu thanh lịch đang được chú ý vì dễ phối hơn, không phải vì quá an toàn

Nhóm đồng hồ thanh lịch vẫn giữ sức hút vì phù hợp môi trường công sở và sử dụng hằng ngày. Điểm khác là người mua hiện không còn thích kiểu quá phô trương, mà nghiêng về những thiết kế có điểm nhấn vừa đủ.

Với nam giới, các mẫu như Citizen NH8350-08A hay Casio MTP-B315L-3AVDF cho thấy sức hút của kiểu mặt số rõ ràng, màu sắc có cá tính nhưng vẫn dễ phối với sơ mi, blazer hoặc trang phục thường ngày. Trong khi đó, ORIENT Stretto Day & Night RA-AK0314E30B tạo khác biệt nhờ mặt số có chiều sâu hơn, phù hợp với người thích một chiếc đồng hồ có cá tính riêng nhưng chưa đến mức quá nổi bật.

ORIENT Stretto Day & Night RA-AK0314E30B cho thấy kiểu đồng hồ có điểm nhấn vừa đủ vẫn rất hợp nhu cầu đeo hằng ngày

Ở nhóm nữ, Citizen L EM0818-82X hay CASIO BABY-G BGA-250-7A2DR phản ánh rõ xu hướng chọn đồng hồ theo cảm giác đeo và khả năng phối đồ. Người dùng ngày càng chú ý đến việc chiếc đồng hồ có thể đi cùng váy, sơ mi hay trang phục tối giản mà vẫn giữ được nét riêng.

Đồng hồ thể thao vẫn được chọn, nhưng phải hợp đời sống thường ngày hơn trước

Một thay đổi đáng chú ý khác là đồng hồ thể thao không còn chỉ dành cho người thích phong cách mạnh. Nhiều mẫu đang được quan tâm vì có ngoại hình năng động nhưng vẫn đủ gọn để đeo hằng ngày.

Các dòng đồng hồ G-SHOCK là ví dụ rõ nhất cho xu hướng này. Casio G-SHOCK GD-100GB-1DR phù hợp với người thích vẻ ngoài nổi bật, trong khi CASIO G-SHOCK GA-B2100FC-1A lại dễ tiếp cận hơn nhờ kiểu dáng gọn gàng, hiện đại và ít kén trang phục hơn so với hình dung quen thuộc về đồng hồ thể thao cỡ lớn.

Thiết kế đen mạnh mẽ của CASIO G-SHOCK GA-B2100FC-1A phù hợp với người thích phong cách năng động nhưng vẫn muốn đeo thường xuyên

Điều này cho thấy người mua không hẳn quay lưng với thiết kế cá tính. Họ chỉ chọn lọc hơn, ưu tiên mẫu có thể dùng trong nhiều hoàn cảnh thay vì chỉ đẹp ở một phong cách quá riêng.

Chọn đồng hồ năm 2026: Hợp tay, hợp đồ, hợp nhịp sống

Xu hướng mới không khiến thị trường bớt đa dạng, mà ngược lại giúp việc chọn mua rõ ràng hơn. Nếu cần một mẫu đeo đi làm, hãy ưu tiên mặt số dễ nhìn, kích thước vừa tay và tông màu ít lỗi mốt. Nếu thích trẻ trung, năng động, có thể cân nhắc những mẫu thể thao có thiết kế gọn và không quá hầm hố. Còn nếu mua làm quà, các mẫu unisex hoặc kiểu thanh lịch tối giản thường là lựa chọn ít rủi ro hơn.

Nói cách khác, chiếc đồng hồ phù hợp năm 2026 không nhất thiết là mẫu nổi nhất trên quầy trưng bày. Đó thường là mẫu khiến người đeo muốn dùng lặp lại nhiều ngày liên tiếp mà vẫn thấy hợp hoàn cảnh.

CASIO BABY-G BGA-250-7A2DR cho thấy đồng hồ thời trang hiện được quan tâm nhiều hơn ở cảm giác đeo và khả năng phối đồ

Tại Thế Giới Di Động, ngành hàng đồng hồ đeo tay đang có nhiều lựa chọn chính hãng với mức giảm giá đến 60%. Với nhóm khách hàng muốn mua phụ kiện dùng lâu dài, đây là thời điểm đáng cân nhắc vì vừa dễ tiếp cận nhiều phong cách khác nhau, vừa có hỗ trợ trả góp 0% và chính sách bảo hành chính hãng giúp an tâm hơn khi chọn mua.

Xu hướng mới thực ra là cách mua thực tế hơn

Sau giai đoạn chuộng sự nổi bật bằng mọi giá, người dùng đang quay về với tiêu chí thực dụng nhưng vẫn có gu. Đồng hồ thời trang vì thế không mất đi vai trò làm điểm nhấn, mà đang trở thành món phụ kiện được chọn kỹ hơn: đẹp, vừa tay, dễ phối và đủ linh hoạt để theo người đeo qua nhiều bối cảnh sống khác nhau.