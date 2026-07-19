Đồng hồ thông minh trẻ em myFirst Fone S4: Tích hợp eSIM và màn hình OLED cao cấp myFirst Fone S4 là đồng hồ trẻ em sở hữu màn hình OLED 1,65 inch, hỗ trợ eSIM 4G toàn cầu và tính năng giám sát vị trí thời gian thực giúp đảm bảo an toàn tối đa.

Hãng công nghệ myFirst vừa chính thức ra mắt mẫu đồng hồ thông minh Fone S4 dành riêng cho trẻ em. Đây là thiết bị đeo tay tập trung vào khả năng kết nối liên tục và các tính năng bảo mật nghiêm ngặt, giúp phụ huynh dễ dàng giám sát và liên lạc với con cái trong môi trường kỹ thuật số an toàn.

The myFirst Fone S4 smartwatch comes with a gamified activity tracker to help kids stay healthy.

Thông số kỹ thuật và khả năng hiển thị

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của myFirst Fone S4 là màn hình OLED 1,65 inch với độ phân giải 348 x 443 pixel. Màn hình này hỗ trợ chế độ luôn hiển thị (Always-on), giúp trẻ dễ dàng xem giờ và thông báo mà không cần thao tác đánh thức thiết bị. Về cấu hình phần cứng, máy được trang bị vi xử lý Spreadtrum W377E bốn nhân, đi kèm 1 GB RAM và 8 GB bộ nhớ trong để lưu trữ nhạc và dữ liệu.

The myFirst Fone S4 smartwatch has an always-on OLED display.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thành phần Thông số chi tiết Vi xử lý (SoC) Spreadtrum W377E (4 nhân) Bộ nhớ 1 GB RAM / 8 GB ROM Màn hình 1,65 inch OLED (348 x 443) Pin 605 mAh Camera 5 MP Kết nối 4G eSIM, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2 Chống nước IPX8

Giải pháp kết nối toàn cầu và liên lạc nhóm

Sản phẩm tích hợp sẵn eSIM 4G có khả năng kích hoạt và sử dụng trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó, kết nối Wi-Fi và Bluetooth 4.2 cho phép trẻ sử dụng tai nghe không dây khi nghe nhạc MP3 hoặc thực hiện cuộc gọi. Đặc biệt, camera 5 MP ở mặt trước hỗ trợ thực hiện các cuộc gọi video nhóm với những liên hệ đã được phụ huynh phê duyệt.

Users of the myFirst Fone S4 smartwatch can join group video calls.

Trong những môi trường yêu cầu sự yên tĩnh như lớp học, phụ huynh có thể gửi các mẫu rung magiCode ngắn. Đây là những quy ước rung đã được thống nhất trước giữa cha mẹ và con cái để truyền tải thông điệp mà không cần dùng lời nói hay âm thanh.

Hệ thống an ninh và giám sát nghiêm ngặt

Vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu khi myFirst Fone S4 không cho phép cài đặt bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào, bao gồm cả mạng xã hội và trình duyệt web. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ tiếp cận từ những đối tượng lạ hoặc nội dung không phù hợp. Phụ huynh có quyền kiểm soát tuyệt đối danh bạ liên lạc và thời gian sử dụng thiết bị từ xa.

Thiết bị cũng tích hợp cảm biến nhịp tim và trình theo dõi hoạt động thể chất được trò chơi hóa để khuyến khích trẻ vận động. Về mặt định vị, hệ thống GPS cho phép theo dõi vị trí theo thời gian thực, đi kèm tính năng thiết lập vùng an toàn và cảnh báo SOS ngay lập tức khi trẻ ra khỏi khu vực quy định.

The myFirst Fone S4 smartwatch comes in Cotton Candy Mix or Space Blue colors.

Hiện tại, myFirst Fone S4 có giá bán lẻ đề xuất là 199 USD (khoảng 5 triệu đồng), đi kèm với gói thuê bao dịch vụ 12 USD/tháng hoặc 118,80 USD/năm. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc là Cotton Candy Mix và Space Blue, hiện đã có mặt trên trang web chính thức của hãng và sớm xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử quốc tế.