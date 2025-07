PNAT BAN PC MOI NHAT (7)

Chính trị Đồng lòng xây dựng phường Xuân Hương - Đà Lạt phát triển toàn diện Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.

PV: Thưa đồng chí, đồng chí có thể chia sẻ khái quát ý nghĩa và tinh thần chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030?

Đồng chí Đặng Đức Hiệp: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt lần thứ I diễn ra trong bối cảnh Nhân dân các dân tộc trong phường chung sức, đồng lòng, quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự đồng thuận của toàn dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực hiện phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ (phường 1, 2, 3, 4, 10 (cũ)); quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển phường Xuân Hương - Đà Lạt trong 5 năm tới. Đại hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, trách nhiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp xã, phường là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội của toàn dân - nơi hội tụ ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển bền vững từ cơ sở.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt thăm, tặng quà, tri ân gia đình chính sách

PV: Phường Xuân Hương - Đà Lạt đạt được những kết quả nổi bật nào trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Đức Hiệp:

Dù là đơn vị mới thành lập, nhưng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của Nhân dân, chúng tôi đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận.

Theo đó, Đảng bộ các phường 1, 2, 3, 4, 10 (cũ), nay là phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động bám sát tình hình thực tiễn. Các đảng bộ thể hiện rõ vai trò nòng cốt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhờ đó, việc triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. 12/12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt và vượt; 1/3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng đều đạt và vượt...

Đến nay, cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch đúng định hướng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,6%/năm, tăng 3,6% so với nghị quyết. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các dịch vụ phục vụ du lịch. Trên địa bàn phường có 16 khu điểm du lịch, 8.978 hộ kinh doanh cá thể, 1.833 doanh nghiệp quyết định đến tăng trưởng và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm đúng mức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Nghĩa Nguyễn

PV: Định hướng phát triển của Đảng bộ phường trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Đức Hiệp: Chúng tôi xác định nhiệm kỳ 2025 - 2030 là giai đoạn then chốt để đưa phường Xuân Hương - Đà Lạt trở thành phường phát triển toàn diện, hiện đại và văn minh. Đại hội đã thống nhất mục tiêu: "Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, xây dựng phường Xuân Hương - Đà Lạt giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững gắn với chuyển đổi số và bảo tồn cảnh quan Đà Lạt". Đảng bộ phường tập trung vào 3 khâu đột phá gồm: xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, thân thiện với môi trường; phát triển du lịch - dịch vụ chất lượng cao; tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong điều hành và phục vụ Nhân dân.

PV: Phường Xuân Hương - Đà Lạt có vị trí quan trọng của tỉnh Lâm Đồng. Phường sẽ làm gì để phát huy lợi thế, tiềm năng và khẳng định vị thế trong tương lai?

Đồng chí Đặng Đức Hiệp: Phường Xuân Hương - Đà Lạt là phường trung tâm của tỉnh Lâm Đồng. Phường có diện tích rộng, dân cư đông. Phường đóng vai trò đầu mối về hành chính, du lịch và dịch vụ, nhất là gần các biểu tượng văn hóa - cảnh quan của Đà Lạt như Hồ Xuân Hương, Dinh Bảo Đại, Đồi Cù… Chính vì vậy, Đảng bộ đặc biệt quan tâm việc phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với giữ gìn cảnh quan, môi trường sinh thái. Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để quy hoạch không gian đô thị hợp lý, khuyến khích các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa lịch sử... Phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

PV: Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ được định hướng như thế nào trong nhiệm kỳ mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Đức Hiệp: Chúng tôi xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, phường đặc biệt coi trọng việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường tính nêu gương và kỷ cương trong Đảng. Việc tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở sẽ là ưu tiên xuyên suốt, nhằm tạo nền tảng kế thừa vững chắc cho các thế hệ tiếp theo.

PV: Nhân dịp đại hội, đồng chí chia sẻ thông điệp gì gửi đến các tầng lớp Nhân dân phường Xuân Hương - Đà Lạt?

Đồng chí Đặng Đức Hiệp: Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Xuân Hương - Đà Lạt đã luôn đồng hành, chung sức cùng Đảng bộ trong suốt thời gian qua. Nhân dịp đại hội, tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu. Nhân dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau xây dựng phường Xuân Hương - Đà Lạt phát triển toàn diện, xứng đáng là một trong những địa phương kiểu mẫu của tỉnh Lâm Đồng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!