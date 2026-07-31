Thông tin đối ngoại Động lực mới trong hợp tác song phương Campuchia-Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia vừa kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, từ 27-29/7.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục vun đắp, thắt chặt tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước càng thêm gắn bó mật thiết và bền chặt theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn thông cáo báo chí về kết quả chuyến thăm cho biết Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary bày tỏ hài lòng về những tiến triển trong hoạt động hợp tác giữa hai chính phủ, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia xem đây là điểm tích cực đáng tự hào trong việc phục vụ lợi ích của hai quốc gia, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 20 tỷ USD trong tương lai.

Thông cáo báo chí của Ban Thư ký Quốc hội Campuchia cho biết phía Samdech Rathsaphea Thipadei đánh giá cao cuộc gặp giữa Thủ tướng Hun Manet và người đồng cấp Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác sâu rộng, thể hiện quyết tâm cao trong hội nhập kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới, cũng như mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo thông cáo báo chí công bố ngày 30/7, thông qua chuyến thăm lần này, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực và ở mọi cấp độ, bao gồm kết nối kinh tế và cơ sở hạ tầng giao thông, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác thương mại, kinh tế, an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs)...

Khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng không chỉ mang lại nền hòa bình và phát triển cho hai đất nước, mà còn góp phần xây dựng hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, thông cáo báo chí nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Campuchia tới Việt Nam lần này mang lại nhiều thành quả quan trọng, đặc biệt là việc duy trì, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Chính sách công (IISPP), Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) - cho rằng cơ quan lập pháp hai nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối, thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế-xã hội bằng cách điều chỉnh hài hòa các khuôn khổ pháp lý, cũng như giám sát tiến trình triển khai thực hiện các thỏa thuận song phương. Qua đó, ông nhấn mạnh rằng chuyến thăm này tạo động lực quan trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các kế hoạch tổng thể hiện có, đặc biệt là trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao giữa Campuchia và Việt Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith, kết nối kinh tế và cơ sở hạ tầng được xem là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Ông nêu rõ: “Chúng ta vẫn còn nhiều dư địa để tăng cường hoạt động thương mại xuyên biên giới, nâng cấp các cửa khẩu biên giới, cũng như định hình chuỗi cung ứng khu vực có khả năng chống chịu nhằm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đã đề ra.”

Liên quan lĩnh vực hợp tác an ninh và quốc phòng truyền thống, chuyên gia người Campuchia nhận định việc tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm duy trì tuyến biên giới hòa bình, ổn định và tình hữu nghị lâu dài vẫn là trụ cột vững chắc không thể thiếu giữa Việt Nam và Campuchia.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu thuộc RUPP cũng lưu ý lĩnh vực hợp tác kinh tế-xã hội số và an ninh mạng. Theo ông, trong lúc Campuchia đang xúc tiến triển khai “Chiến lược ngũ giác” và hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước, việc mở rộng hợp tác trong hoạt động phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo xuyên quốc gia và bảo vệ cơ sở hạ tầng thương mại số là những yêu cầu cấp thiết mang tính thời đại đối với an ninh chung trên tuyến biên giới.

Ngoài ra, lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và trao đổi học thuật cũng là khía cạnh đáng quan tâm. Phó giáo sư, Tiến sỹ Neak Chandarith cho rằng hoạt động hợp tác ngày càng sâu rộng giữa các cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào xây dựng năng lực, chính sách công và nghiên cứu chung, sẽ giúp đào tạo thế hệ lãnh đạo kế tục hiểu rõ hơn về giá trị chiến lược lâu dài của mối quan hệ song phương Campuchia-Việt Nam.