Đồng Nai bổ sung 38 dự án thu hồi đất năm 2026 với quy mô gần 2.000ha HĐND TP. Đồng Nai thông qua danh mục 38 dự án thu hồi đất năm 2026, trọng điểm là hai đại đô thị thông minh ven sông quy mô hơn 1.900ha tại xã Đại Phước.

HĐND TP. Đồng Nai vừa chính thức thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2026. Theo đó, có thêm 38 dự án được đưa vào danh sách với tổng diện tích dự kiến thu hồi hơn 1.986ha. Đây là bước chuẩn bị pháp lý quan trọng để địa phương triển khai các dự án phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và công trình dân sinh trọng điểm.

Sau khi danh mục này được phê duyệt, UBND TP. Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành và chính quyền các xã, phường liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mục tiêu nhằm đảm bảo các dự án có mặt bằng sạch để triển khai đúng tiến độ cam kết.

Trọng điểm hai đại đô thị thông minh ven sông hơn 1.900ha

Trong danh mục 38 dự án vừa được bổ sung, đáng chú ý nhất là hai dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước. Hai dự án này chiếm phần lớn diện tích thu hồi với tổng quy mô hơn 1.907ha.

Cụ thể, dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có tên thương mại là Sunshine Rivernia Grand Marina. Dự án do liên danh các công ty thuộc hệ sinh thái Sunshine đề xuất với quy mô gần 945ha. Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho dự án này lên tới hơn 463.416 tỷ đồng, dự kiến phục vụ dân số khoảng 129.000 người. Trong đó, quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở chiếm gần 223ha.

Dự án thứ hai là Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) với tên thương mại Sunshine Rivernia Finance & Tech Hub. Dự án có quy mô 963ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 354.508 tỷ đồng. Dự án này dự kiến có quy mô dân số hơn 75.000 người, với hơn 105ha đất dành cho phát triển nhà ở.

Đa dạng các dự án hạ tầng giao thông và dân sinh

Bên cạnh các đại đô thị, danh mục thu hồi đất năm 2026 còn bao gồm nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội quan trọng trải dài trên nhiều khu vực của TP. Đồng Nai. Các dự án này tập trung vào việc nâng cấp mạng lưới giao thông nội bộ, xây dựng trường học và các công trình tiện ích công cộng.

Một số dự án hạ tầng tiêu biểu bao gồm:

Hạ tầng giao thông: Nâng cấp, mở rộng đường Đồi Sọ - Nam Hà (xã Xuân Định); xây dựng đường song hành phía Tây Quốc lộ 20 (phường Dầu Giây); dự án kết nối khu công nghiệp Long Tân - Long Hà (xã Long Hà).

Nâng cấp, mở rộng đường Đồi Sọ - Nam Hà (xã Xuân Định); xây dựng đường song hành phía Tây Quốc lộ 20 (phường Dầu Giây); dự án kết nối khu công nghiệp Long Tân - Long Hà (xã Long Hà). Công trình giáo dục: Xây dựng mới Trường Mầm non Thạnh Phú và nâng cấp Trường Tiểu học Bình Hòa (phường Tân Triều); xây dựng Trường TH-THCS Vĩnh Tân (xã Tân An).

Xây dựng mới Trường Mầm non Thạnh Phú và nâng cấp Trường Tiểu học Bình Hòa (phường Tân Triều); xây dựng Trường TH-THCS Vĩnh Tân (xã Tân An). Công trình dân sinh khác: Mở rộng nghĩa trang phường Lộc Ninh (30ha); kiên cố hóa hệ thống kênh mương tại xã Phú Lâm; xây dựng các tuyến đường nội đồng tại phường Dầu Giây.

Việc triển khai đồng bộ các dự án này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung, tạo động lực phát triển kinh tế cho các khu vực vùng ven và cải thiện chất lượng sống cho người dân địa phương.

Yêu cầu quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng

UBND TP. Đồng Nai đã giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã, phường như Đại Phước, Xuân Định, Lộc Ninh, Bom Bo, Phú Lâm, Bình Tân, Tân An, Phú Hoà, Long Hòa, Phước Tân, Tân Triều, Trị An và Dầu Giây. Các địa phương này phải chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai công tác thu hồi đất và bồi thường theo đúng thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai. Trước đó, TP. Đồng Nai cũng đã có nhiều đợt bổ sung danh mục thu hồi đất với diện tích hàng nghìn hecta, cho thấy quyết tâm lớn của thành phố trong việc mở rộng quỹ đất phục vụ phát triển đô thị và hạ tầng trong giai đoạn 2025-2030.

Cảnh báo pháp lý

Thông tin về các dự án và diện tích thu hồi đất có thể được điều chỉnh theo các quyết định quy hoạch chi tiết của cơ quan có thẩm quyền. Người dân và các nhà đầu tư cần chủ động xác minh tình trạng pháp lý và quy hoạch thực tế tại địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản trong khu vực ảnh hưởng.