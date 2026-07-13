Đồng Nai chiêu mộ Milos Vulic: Ngoại binh chất lượng từ Serie A cho V.League 2026/27 Câu lạc bộ Đồng Nai vừa tạo nên cú hích lớn trên thị trường chuyển nhượng khi sở hữu chữ ký của Milos Vulic, tiền vệ người Serbia có bề dày kinh nghiệm tại các đấu trường đỉnh cao châu Âu như Serie A và Champions League.

Tham vọng của một tân binh thường được đo lường bằng cách họ vận hành trên thị trường chuyển nhượng. Với câu lạc bộ Đồng Nai, thông điệp gửi đến sân chơi V.League 2026/27 là vô cùng đanh thép: Họ không lên hạng chỉ để trụ hạng. Bản hợp đồng mới nhất mang tên Milos Vulic chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đầu tư bài bản và tư duy làm bóng đá chuyên nghiệp của đội bóng miền Đông Nam Bộ.

Bản lý lịch vàng từ những đấu trường danh giá nhất

Milos Vulic không phải là một ngoại binh vô danh. Ở tuổi 29, tiền vệ người Serbia đang ở độ chín của sự nghiệp với một bản hồ sơ năng lực (CV) đủ sức gây choáng ngợp cho bất kỳ đối thủ nào tại giải quốc nội. Sinh năm 1996, Vulic sở hữu thể hình lý tưởng (1,83m) cho một tiền vệ trung tâm hiện đại, nơi đòi hỏi sự tranh chấp quyết liệt và khả năng bao quát không gian.

Đồng Nai chiêu mộ tiền vệ người Serbia, Milos Vulic. Ảnh: Đồng Nai.

Trước khi đặt chân tới Việt Nam, Vulic đã có quãng thời gian quý báu chinh chiến tại Serie A – một trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới – trong màu áo Crotone. Việc được trui rèn trong môi trường bóng đá nặng tính chiến thuật và kỷ luật của Ý là tài sản vô giá mà Vulic mang đến cho tuyến giữa của Đồng Nai.

Đáng chú ý hơn, tân binh này từng nếm trải bầu không khí đỉnh cao của Champions League và Europa League khi khoác áo Red Star Belgrade (Crvena Zvezda), đội bóng giàu truyền thống nhất Serbia. Kinh nghiệm đối đầu với những ngôi sao hàng đầu châu Âu sẽ giúp Vulic trở thành điểm tựa tinh thần và chuyên môn cực lớn cho các đồng đội tại Đồng Nai.

Mắt xích chiến thuật và đẳng cấp tuyển quốc gia

Về mặt kỹ thuật, Milos Vulic được đánh giá cao ở khả năng điều tiết nhịp độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Tại giải vô địch quốc gia Serbia mùa 2025/26, trong màu áo Napredak, anh vẫn duy trì được phong độ ổn định trước khi quyết định tìm kiếm thử thách mới tại Đông Nam Á. Đẳng cấp của Vulic còn được ghi nhận ở cấp độ quốc tế với 2 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Serbia trong các trận đấu với Jamaica và Nhật Bản.

Trong sơ đồ chiến thuật của Đồng Nai, Vulic dự kiến sẽ đảm nhận vai trò "ông chủ" tuyến giữa. Với chiều cao 1,83m, anh không chỉ mạnh trong các tình huống không chiến mà còn là lá chắn hiệu quả trước hàng phòng ngự. Khả năng chuyển trạng thái từ thủ sang công bằng những đường chuyền xuyên tuyến chính là vũ khí mà ban huấn luyện Đồng Nai kỳ vọng ở ngôi sao này.

Xây dựng nền tảng cho sự trở lại mạnh mẽ

Việc chiêu mộ Milos Vulic chỉ là một phần trong kế hoạch tổng thể của Đồng Nai nhằm kiện toàn lực lượng. Ngay sau khi giành quyền thăng hạng, đội bóng đã hoạt động cực kỳ tích cực để mang về những nội binh chất lượng và giàu kinh nghiệm chinh chiến tại V.League.

Bên cạnh siêu ngoại binh người Serbia, Đồng Nai đã sớm công bố 4 tân binh nội chất lượng bao gồm:

Bùi Tiến Dụng: Hậu vệ đa năng với kinh nghiệm dày dạn.

Hậu vệ đa năng với kinh nghiệm dày dạn. Phạm Văn Phong: Thủ môn có khả năng phản xạ và chỉ huy hàng thủ tốt.

Thủ môn có khả năng phản xạ và chỉ huy hàng thủ tốt. Nguyễn Văn Đức và Phan Văn Hiếu: Những sự bổ sung cần thiết cho chiều sâu đội hình.

Sự kết hợp giữa đẳng cấp quốc tế của Milos Vulic và bản lĩnh của các nội binh kỳ cựu cho thấy một lộ trình phát triển rõ ràng. Đồng Nai đang xây dựng một trục dọc vững chắc, bắt đầu từ vị trí thủ môn cho đến tiền vệ điều tiết. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, người hâm mộ bóng đá Đồng Nai hoàn toàn có thể tin tưởng vào một mùa giải bùng nổ, nơi đội bóng của họ không chỉ là kẻ đóng thế mà sẽ là một đối thủ đáng gờm trên bản đồ bóng đá Việt Nam mùa 2026/27.