Đồng Nai lấy ý kiến quy hoạch phân khu 1/2.000 khu đô thị 3.000 ha sát sân bay Long Thành Quy hoạch phân khu 3.010 ha tại phường Long Thành và xã Bình An được định hướng là Khu Hoạt động Trung tâm (CAZ), dự kiến đón 250.000 dân vào năm 2045.

UBND phường Long Thành, thành phố Đồng Nai vừa họp bàn và lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn về Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Thương mại, Dịch vụ Long Thành. Dự án có tổng diện tích 3.010,7 ha, nằm trên địa bàn xã Bình An và phường Long Thành. Đây là bước chuẩn bị hạ tầng quan trọng nhằm đón đầu thời điểm Cảng hàng không quốc tế Long Thành chính thức vận hành thương mại vào ngày 1/12/2026.

Định hướng trở thành Khu Hoạt động Trung tâm (CAZ)

Theo Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 27/2/2026 của UBND thành phố Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực 3.010,7 ha này được xếp thuộc Vùng đổi mới sáng tạo công nghệ cao – hàng không – sáng tạo. Đây được coi là không gian động lực chiến lược, kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành cùng các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 3 và Vành đai 4.

Trong cấu trúc phát triển không gian, Khu đô thị Thương mại, Dịch vụ Long Thành thuộc Phân khu 4 và đóng vai trò là Khu Hoạt động Trung tâm (CAZ). Vùng này được thiết kế làm hạt nhân về văn hóa, tri thức và đổi mới sáng tạo. Mô hình phát triển tập trung vào việc tích hợp sản xuất, dịch vụ cao cấp, tài chính và thương mại, tạo lập môi trường sống sinh thái, thông minh.

Cơ cấu sử dụng đất và quy mô dân số 250.000 người

Đồ án quy hoạch phân khu dự báo quy mô dân số tại đây sẽ đạt khoảng 250.000 người vào năm 2045. Trong đó, nhóm dân số thuộc khu vực nhà ở hiện trạng chỉnh trang chiếm khoảng 21.152 người, còn lại gần 228.850 người thuộc nhóm dân số phát triển mới.

Để đáp ứng quy mô dân số trên, cơ cấu sử dụng đất được phân bổ cụ thể như sau:

Đất nhóm nhà ở: Đạt 1.148,72 ha (chiếm 38,15%), bao gồm 305,60 ha đất chỉnh trang hiện trạng, 476,70 ha đất phát triển mới và 366,42 ha đất hỗn hợp nhà ở – dịch vụ.

Đạt 1.148,72 ha (chiếm 38,15%), bao gồm 305,60 ha đất chỉnh trang hiện trạng, 476,70 ha đất phát triển mới và 366,42 ha đất hỗn hợp nhà ở – dịch vụ. Đất công cộng và hạ tầng xã hội: Đất y tế chiếm 18,26 ha, văn hóa – thể dục thể thao chiếm 52,04 ha, giáo dục chiếm 61,06 ha.

Đất y tế chiếm 18,26 ha, văn hóa – thể dục thể thao chiếm 52,04 ha, giáo dục chiếm 61,06 ha. Đất cây xanh và mặt nước: Đất cây xanh sử dụng công cộng đạt 291,03 ha (9,67%); đất cây xanh chuyên dụng đạt 414,47 ha (13,77%); hệ thống sông, suối, kênh rạch chiếm 116,17 ha (3,86%).

Đất cây xanh sử dụng công cộng đạt 291,03 ha (9,67%); đất cây xanh chuyên dụng đạt 414,47 ha (13,77%); hệ thống sông, suối, kênh rạch chiếm 116,17 ha (3,86%). Đất giao thông: Chiếm 447,71 ha, đảm bảo kết nối mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Bên cạnh việc phân bổ quỹ đất, các cơ quan chuyên môn cũng thống nhất các giải pháp khớp nối hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước, ngầm hóa lưới điện, viễn thông và kế hoạch bồi thường, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Mắt xích trong mô hình đô thị sân bay 43.000 ha

Đáng chú ý, phân khu 3.010,7 ha là một thành tố thuộc Đồ án Quy hoạch chung đô thị Long Thành đến năm 2045 với tổng diện tích toàn đô thị vượt 43.000 ha, quy mô dân số dự kiến trên 1,5 triệu người. Không gian toàn đô thị được định hướng phát triển theo mô hình Aerotropolis (đô thị sân bay) gồm 5 phân khu chức năng:

Khu trung tâm sân bay (đầu mối vận chuyển hành khách, hàng hóa). Vùng lõi đô thị (trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ). Vành đai công nghiệp công nghệ cao. Khu logistics đa phương thức. Phân khu du lịch – nghỉ dưỡng sinh thái.

Hiện tại, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (diện tích 1.810 ha, công suất 25 triệu hành khách/năm) đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để hoàn thành trong quý III/2026. Việc chuẩn bị hoàn thiện pháp lý cho các phân khu đô thị vệ tinh xung quanh sẽ giúp Đồng Nai tối ưu hóa hiệu quả kinh tế từ hạ tầng hàng không khi sân bay cất cánh.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch chi tiết có thể được điều chỉnh trong quá trình trình duyệt cấp có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần tham khảo văn bản pháp lý chính thức trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.