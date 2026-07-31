Đồng Nai quy hoạch quỹ đất TOD cho tuyến metro hơn 65.500 tỷ đồng nối sân bay Long Thành Tuyến metro kéo dài 44km kết nối ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành với vốn hơn 65.500 tỷ đồng được triển khai theo cơ chế cấp bách và mô hình TOD.

Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính địa phương và Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 65.500 tỷ đồng, được đề xuất triển khai theo cơ chế công trình cấp bách. Tỉnh Đồng Nai được giao làm cơ quan chủ quản, chủ động quy hoạch các vị trí phát triển đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến nhằm tạo quỹ đất đối ứng huy động nguồn lực cho dự án.

Quy mô kỹ thuật và hướng tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

Tuyến metro kéo dài từ Ga Suối Tiên (TP.HCM) đến sân bay Long Thành có tổng chiều dài tuyến khoảng 43,5km - 44,5km (trong đó khoảng 2,9km đi qua địa bàn TP.HCM). Đường sắt đô thị này được thiết kế với tốc độ tối đa 120km/h, đóng vai trò trục giao thông khối lượng lớn kết nối hai trung tâm kinh tế trọng điểm.

Cấu trúc kỹ thuật của toàn tuyến được chia làm hai đoạn chính:

Đoạn 1: Từ Ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính địa phương (Ga SC), chiều dài khoảng 7,1km.

Từ Ga Suối Tiên đến Trung tâm hành chính địa phương (Ga SC), chiều dài khoảng 7,1km. Đoạn 2: Từ Trung tâm hành chính địa phương đến sân bay Long Thành, chiều dài khoảng 36,4km.

Trên toàn tuyến dự kiến bố trí 6 nhà ga chính và 5 nhà ga quy hoạch trong tương lai tại các đầu mối giao thông phát triển TOD. Dự án cũng xây dựng 1 depot phục vụ công tác quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa đoàn tàu. Tuyến đi qua địa giới hành chính thuộc phường Long Bình, phường Đông Hòa (TP.HCM) và các phường Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Nhơn Trạch, Long Thành cùng xã An Phước (Đồng Nai).

Cơ chế triển khai công trình cấp bách và phương thức đầu tư PPP

Bên cạnh việc cân đối ngân sách địa phương, dự án được lựa chọn thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất phát triển đô thị TOD. Việc áp dụng hình thức công trình cấp bách theo Luật Xây dựng giúp tối ưu hóa thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian chuẩn bị để hoàn thành đồng bộ với hạ tầng sân bay.

Nhằm đảm bảo tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng được tách thành dự án độc lập và đang triển khai trên toàn tuyến, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Các bộ, ngành trung ương sẽ phối hợp hỗ trợ địa phương thẩm định hồ sơ, thiết kế kỹ thuật và cơ chế pháp lý.

Tăng cường năng lực giao thông liên vùng

Hiện nay, hạ tầng đường sắt kết nối sân bay Long Thành được quy hoạch gồm 3 tuyến chính: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến metro kéo dài từ Bến Thành - Suối Tiên. Việc sớm đưa tuyến metro này vào vận hành sẽ giảm tải áp lực cho giao thông đường bộ, mở rộng không gian phát triển đô thị dọc hành lang TP.HCM - Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch, quy mô và phương án tài chính của dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức từ cấp có thẩm quyền trong quá trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.