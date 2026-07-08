Thời sự Đông Nam Lâm Đồng đón làn sóng nhà đầu tư Việc thông qua Nghị quyết số 18 về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang tạo động lực mới cho thu hút đầu tư. Tại khu vực Đông Nam Lâm Đồng, thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc khi nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội, đăng ký và thuê đất để triển khai dự án.

Khu vực biển Sơn Mỹ nhìn về hướng La Gi

Nhà đầu tư tìm đến

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Tân Minh ghi nhận nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và đăng ký đầu tư sản xuất, kinh doanh, đặc biệt sau khi điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng được công bố.

Theo quy hoạch, khu vực ven biển phía Nam được định hướng trở thành khu kinh tế trọng điểm của tỉnh, lấy Cảng năng lượng Sơn Mỹ làm hạt nhân, gắn với hệ thống khu, cụm công nghiệp phía Đông Nam.

Cùng với lợi thế hạ tầng giao thông và khả năng kết nối với TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, các địa phương thuộc Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam và khu vực Đông Nam Lâm Đồng đang trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Khu công nghiệp Tân Đức, xã Tân Minh (Lâm Đồng) tiếp giáp Quốc lộ 1A

Ông Trần Công Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong tháng 6, địa phương liên tục đón các doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đến nay, đã có 13 doanh nghiệp đăng ký thuê đất tại Khu công nghiệp Tân Đức để xây dựng nhà xưởng; trong đó một nhà đầu tư thứ cấp đã hoàn tất thủ tục khởi công xây dựng.

Ông Trần Công Trường chia sẻ thêm, riêng trong tháng 6, số lượng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tăng mạnh, qua đó góp phần nâng nguồn thu ngân sách từ đất đai.

“ Địa phương đang tập trung phát triển theo định hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ, từng bước giảm tỷ trọng nông nghiệp nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Dự kiến từ nay đến cuối năm, khi các nhà đầu tư thứ cấp hoàn thiện thủ tục và đưa nhà máy vào hoạt động sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Ông Trần Công Trường, Chủ tịch UBND xã Tân Minh

Không chỉ tại Tân Minh, khu vực ven biển Phước Hội - La Gi cũng đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung liên phường trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế biển của tỉnh đến năm 2050.

Phường La Gi tập trung rà soát các quy hoạch cũ, hoàn thiện quy hoạch liên phường Phước Hội - La Gi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế

Quy hoạch chung 2 phường liền kề Phước Hội và La Gi có quy mô hơn 10.600 ha, thuộc phạm vi Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Quy hoạch này được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho khu vực, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, đô thị và kinh tế biển.

Hai phường La Gi và Phước Hội (Lâm Đồng) nhìn ra hướng biển

Ông Phan Châu, tổ dân phố 5, phường Phước Hội chia sẻ, việc tỉnh định hướng phát triển khu kinh tế ven biển mang đến nhiều kỳ vọng cho người dân. Theo ông Châu, khi các dự án được triển khai đồng bộ, khu vực sẽ có điều kiện phát triển nhanh hơn, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

Sức hút từ nguồn lực đất đai

Đối với thị trường bất động sản, ông Vũ Đức Minh, đại diện một công ty bất động sản ở phường La Gi nhận định, khu vực Phước Hội, La Gi, Sơn Mỹ và Tân Minh có nhiều lợi thế khi nằm gần hai trung tâm kinh tế lớn là TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đồng thời được kết nối thuận lợi qua hệ thống cao tốc.

Sau khi quy hoạch mới được công bố, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, công nghiệp và bất động sản. Theo ông Minh, các nhà đầu tư đều kỳ vọng Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam sẽ tạo động lực tăng trưởng mới và tạo sự khác biệt cho khu vực.

Các doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc mạnh mẽ trong thời gian tới

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân, việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã mở ra cơ hội thu hút đầu tư khi địa phương được định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh lợi thế kết nối giao thông với các trung tâm kinh tế lớn, Trà Tân còn có quỹ đất rộng, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và thu hút các dự án quy mô lớn.

Hiện ngoài 3 cụm công nghiệp Nam Hà, Nam Hà 2 và Đông Hà, địa phương đã thành lập thêm Cụm công nghiệp Tân Hà 3 và đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư hạ tầng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết: "Nhờ hiệu ứng tích cực từ việc điều chỉnh quy hoạch, thị trường bất động sản trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Sau 6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực đất đai của xã đã vượt gần 82% so với dự toán được giao".

Cụm công nghiệp Nam Hà và Khu dân cư Nam Hà, xã Trà Tân (Lâm Đồng) nhìn từ trên cao

Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển 35 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 15.900 ha. Trong đó, 14 khu công nghiệp đã được thành lập; 2 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch phân khu và 4 khu công nghiệp đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đang tiếp tục lập quy hoạch phân khu.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng thu hút 35 dự án đầu tư cấp mới, gồm 4 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 56.000 tỷ đồng và 2 triệu USD.

Những kết quả này cho thấy, sau khi định hình không gian phát triển mới, Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả các lợi thế từ vùng cao nguyên đến khu vực ven biển, tạo sức hút ngày càng lớn đối với doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Việc các địa phương thu hút thêm nhiều dự án ngoài ngân sách không chỉ góp phần làm sôi động thị trường bất động sản mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng dư địa tăng trưởng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.