Đồng Tháp ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026: Chi tiết công thức K và bảng giá mới UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định 86/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất K năm 2026, áp dụng từ 1/8 với hệ số đất ở đô thị ở mức 1,5.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 86/2026/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2026 trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2026. Quy định mới ban hành khung tính giá đất chi tiết dựa trên các yếu tố biến động thị trường, quy hoạch và mật độ sử dụng đất.

Cấu trúc xác định hệ số K năm 2026 tại Đồng Tháp

Theo quyết định mới, hệ số K năm 2026 được áp dụng để xác định giá đất cho các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 3 và Điều 5 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội. Hệ số K tổng hợp được tính theo công thức:

K = Ktt × Kqh × Kkh

Trong đó:

Ktt: Hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường.

Hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường. Kqh: Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch xây dựng và hệ số sử dụng đất.

Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch xây dựng và hệ số sử dụng đất. Kkh: Hệ số điều chỉnh theo các yếu tố khác ảnh hưởng trực tiếp đến giá đất.

Chi tiết hệ số biến động thị trường (Ktt) theo từng loại đất

Đối với các trường hợp xác định giá đất theo khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai không thuộc nhóm khảo sát thực tế, hệ số biến động thị trường Ktt được áp dụng cụ thể theo bảng dưới đây:

Loại đất Hệ số Ktt Đất ở tại đô thị 1,5 Đất ở tại nông thôn 1,3 Đất nông nghiệp 1,2 Đất thương mại, dịch vụ 1,4 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (không phải thương mại, dịch vụ) 1,3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp 1,2 Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh 1,3

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai không thuộc diện xác định riêng, hệ số Ktt áp dụng bằng 1,0. Riêng trường hợp tính tiền bồi thường khi thu hồi đất, tính tiền tái định cư, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, hệ số Ktt sẽ được xác định theo biến động thực tế tại thời điểm định giá.

Quy định về hệ số quy hoạch (Kqh) và các yếu tố khác (Kkh)

Hệ số điều chỉnh theo quy hoạch Kqh phản ánh mật độ và quy mô xây dựng của dự án thông qua tổng diện tích sàn xây dựng trên diện tích đất. Khi dự án chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt, hệ số Kqh được tính bằng 1,0. Trường hợp dự án hỗn hợp nhiều loại đất, hệ số được tính tách biệt theo từng loại đất hoặc theo loại đất chính nếu không thể tách rời. Đáng chú ý, tổng hệ số quy hoạch Kqh khống chế không vượt quá 2,0.

Đối với hệ số yếu tố khác (Kkh), giá trị áp dụng mặc định là 1,0 đối với các loại đất đã được ban hành trong bảng giá đất kèm Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND).

Cơ chế xử lý đất nông nghiệp xen kẽ và thẩm quyền quyết định

Đối với đất nông nghiệp nằm trong khu vực đô thị hoặc xen kẽ khu dân cư tập trung không còn bản chất sản xuất nông nghiệp thuần túy, nếu việc áp dụng bảng giá đất và hệ số Ktt chưa phản ánh đúng thực tế, giá đất sẽ được xác định theo khoản 3 Điều 160 Luật Đất đai và khoản 3 Điều 5 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP.

Về phân cấp thực hiện, với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp xã tổ chức điều tra khảo sát (hoặc thuê tư vấn) để xác định hệ số Ktt, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra trước khi gửi Hội đồng thẩm định tỉnh. Với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp chủ trì thực hiện.

Quy định chuyển tiếp đối với các hồ sơ đất đai

Quyết định số 86/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết việc xử lý chuyển tiếp từ ngày 1/8/2026: