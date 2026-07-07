Đồng Tháp đầu tư hơn 5.147 tỷ đồng xây tuyến đường 45km kết nối Cần Thơ và An Giang Dự án hạ tầng Nam sông Tiền (Đồng Tháp) dài 45,3km, vốn hơn 5.147 tỷ đồng. Công trình đi qua 8 xã, phường, giúp tăng cường kết nối Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền. Đây là dự án nhóm A với tổng chiều dài khoảng 45,3km, đóng vai trò chiến lược trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án đi qua địa bàn các phường, xã bao gồm: Sa Đéc, Tân Dương, Tân Khánh Trung, Hòa Long, Mỹ An Hưng, Lấp Vò, Lai Vung và Phong Hòa. Mục tiêu chính của tuyến đường là tạo trục liên kết mới, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đồng Tháp với các địa phương lân cận như Cần Thơ, An Giang và Vĩnh Long.

Chi tiết quy hoạch 3 nhánh chính của dự án

Toàn bộ dự án hạ tầng giao thông khu vực Nam sông Tiền được chia thành 3 nhánh kết nối chuyên biệt, đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống quốc lộ và tỉnh lộ hiện hữu:

Nhánh N1: Kết nối Sa Đéc với tuyến Cao Lãnh - Vàm Cống

Nhánh N1 có chiều dài khoảng 11,21km, điểm đầu tại đường vành đai ĐT.848 hiện hữu và điểm cuối giao với ĐT.849. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường rộng 22,5m, mặt đường rộng 19m. Trên nhánh này, dự kiến sẽ xây dựng mới 10 cây cầu với tải trọng thiết kế HL93.

Nhánh N2: Trục ngang nối Quốc lộ 80 và Quốc lộ 54

Nhánh N2 dài 15,34km, chia làm hai đoạn chính. Đoạn 1 dài 6,94km bắt đầu từ nút giao với nhánh N1 tại xã Tân Khánh Trung đến Quốc lộ 80. Đoạn 2 dài 8,4km nối tiếp từ Quốc lộ 80 đến Quốc lộ 54. Quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m với 13 cây cầu mới được xây dựng trên toàn tuyến.

Nhánh N3: Trục liên vùng Đồng Tháp - Cần Thơ - An Giang

Đây là nhánh quan trọng nhất trong việc liên kết vùng với chiều dài 18,8km. Điểm đầu bắt đầu từ vị trí cầu Ô Môn (tại nút giao Quốc lộ 54) và điểm cuối kết nối vào nhánh N1. Tuyến đường này dự kiến xây dựng 13 cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa các trung tâm kinh tế phía Nam.

Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ triển khai

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 5.147 tỷ đồng, được huy động từ hai nguồn chính: vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng địa phương. Cụ thể:

Vốn vay ADB: Khoảng 3.063 tỷ đồng (tương đương 122 triệu USD), dùng cho chi phí xây dựng và dự phòng.

Khoảng 3.063 tỷ đồng (tương đương 122 triệu USD), dùng cho chi phí xây dựng và dự phòng. Vốn đối ứng tỉnh Đồng Tháp: 2.083,8 tỷ đồng, chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý dự án.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án dự kiến thực hiện trong vòng 6 năm. Tuy nhiên, UBND tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, đặt mục tiêu rút ngắn thời gian xuống còn khoảng 4 năm để sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn ODA.

Kỳ vọng mở rộng không gian phát triển kinh tế

Tuyến đường mới không chỉ tháo gỡ nút thắt giao thông mà còn mở ra không gian phát triển đô thị và công nghiệp cho khu vực Nam sông Tiền. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối trực tiếp với đường Hồ Chí Minh, cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh - Rạch Sỏi và các cầu lớn như cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống.

Việc đầu tư bài bản vào hạ tầng giao thông còn giúp địa phương thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và diễn biến dòng chảy lũ, đồng thời tạo tiền đề để sắp xếp lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức của cơ quan có thẩm quyền.