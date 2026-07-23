Kinh tế Đồng thuận mở lối cho dòng nước Đạ Sị Giữa tháng 7, trên công trường hệ thống kênh mương hồ Đạ Sị, xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng), người dân sẵn sàng nhường đất, bàn giao mặt bằng dù chưa hoàn tất bồi thường, để công trình sớm đưa nguồn nước về những cánh đồng khô hạn.

Hồ Đạ Sị được hoàn thành và tích nước từ năm 2021, tuy nhiên, nhiều năm qua, công trình vẫn chưa thể phát huy hết công năng bởi chưa có hệ thống kênh dẫn nước đến các vùng sản xuất

Đồng thuận từ những mét đất nhường lại

Giữa cái nắng đầu giờ chiều, dọc tuyến kênh chính của hồ Đạ Sị, những chiếc máy đào vẫn miệt mài làm việc. Xen giữa tiếng động cơ là hình ảnh người dân tất bật thu dọn cây cối, di chuyển hàng rào, tháo dỡ những công trình phụ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Trong khu vườn của gia đình, ông Trần Văn Lý ở thôn Hoa Lư, vẫn đang cùng người thân tất bật thu dọn những vật dụng cuối cùng trước khi đơn vị thi công tiếp tục mở rộng mặt bằng. Hơn 320 m² đất ở và đất sản xuất của gia đình nằm trong phạm vi dự án.

Ông Trần Văn Lý ở thôn Hoa Lư, xã Cát Tiên 3 tất bật thu dọn những vật dụng cuối cùng trước khi đơn vị thi công tiếp tục mở rộng mặt bằng

Ông Lý kể, đến nay, phương án bồi thường của gia đình vẫn đang được hoàn thiện. Dù vậy, ngay khi đơn vị thi công triển khai, gia đình ông đã chủ động bàn giao mặt bằng từ nhiều tháng trước.

"Gia đình cũng có những băn khoăn, mong muốn Nhà nước xem xét thêm mức hỗ trợ vì có đất ở bị thu hồi. Nhưng mình hiểu đây là công trình lớn phục vụ lợi ích chung. Chậm một hộ là cả tuyến kênh phải dừng lại, nên gia đình thống nhất bàn giao trước để công trình làm cho kịp tiến độ", ông Lý chia sẻ.

“ Tôi hiểu đây là công trình lớn phục vụ lợi ích chung. Chậm một hộ là cả tuyến kênh phải dừng lại, nên gia đình thống nhất bàn giao trước để công trình làm cho kịp tiến độ. Ông Trần Văn Lý, thôn Hoa Lư, xã Cát Tiên 3

Điều ông mong đợi không chỉ là phương án bồi thường thỏa đáng mà còn là ngày dòng nước từ hồ Đạ Sị về với đồng ruộng, giúp trồng trọt, sản xuất ổn định hơn.

Không riêng gia đình ông Lý, nhiều hộ dân trong vùng dự án cũng chủ động chặt bỏ cây trồng, tháo dỡ hàng rào, di dời công trình phụ để bàn giao mặt bằng dù hồ sơ bồi thường đang được hoàn thiện. Sự đồng thuận ấy tạo điều kiện để dự án duy trì thi công liên tục.

Sau 4 tháng triển khai, dự án hệ thống kênh mương hồ Đạ Sị đang bước vào giai đoạn tăng tốc

Ông Cù Tuấn Nam, Chỉ huy trưởng thi công công trình cho biết, sau 4 tháng triển khai, dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Đến thời điểm này, đơn vị đã tiếp nhận hơn 1.200 m mặt bằng sạch để tổ chức thi công.

“ Điều thuận lợi nhất là người dân rất đồng tình, ủng hộ dự án. Chính sự chia sẻ của bà con đã giúp tiến độ được bảo đảm, hạn chế tối đa việc phải thi công cầm chừng chờ mặt bằng. Ông Cù Tuấn Nam, Chỉ huy trưởng thi công công trình

Theo thiết kế, hệ thống kênh mương hồ Đạ Sị có chiều dài hơn 41 km, gồm: kênh chính dài 10,37 km cùng hệ thống kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và gần 500 công trình trên tuyến. Để thực hiện dự án, địa phương phải thu hồi gần 18 ha đất với hơn 1.100 thửa của 487 hộ dân bị ảnh hưởng.

Dân vận khéo, gỡ nút thắt mặt bằng

Nếu sự đồng thuận của người dân là điều kiện tiên quyết để công trình được triển khai thuận lợi thì cách làm của chính quyền địa phương chính là yếu tố tạo nên sự đồng thuận ấy.

Những ngày qua, cùng với các đơn vị chuyên môn, cán bộ, nhân viên xã Cát Tiên 3 gần như có mặt thường xuyên tại các thôn có dự án đi qua.

Đơn vị thi công khẩn trương thực hiện mở rộng mặt bằng xây dựng dự án

Chính quyền xã cùng các đoàn thể thường xuyên đối thoại với người dân, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ và lợi ích lâu dài của công trình để tạo sự đồng thuận.

“ Theo thống kê, đến nay, địa phương đã phối hợp kiểm đếm được 460/487 hộ dân, đạt hơn 94%; xác minh nguồn gốc đất đối với 235 hộ để lập phương án bồi thường. Đợt đầu đã có 30 hộ nhận tiền bồi thường với số tiền hơn 3 tỷ đồng; các phương án tiếp theo đang được khẩn trương hoàn thiện.

Đến nay, tại dự án đã có nhiều hệ thống kênh cấp 1, cấp 2, cấp 3 được xây dựng

Ông Nguyễn Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, ngay từ đầu, địa phương xác định giải phóng mặt bằng không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là công tác dân vận.

Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công từng đồng chí phụ trách từng địa bàn; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể đến từng hộ dân tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời luôn lắng nghe, giải đáp những băn khoăn của người dân.

“ Nhiều hộ dân chưa nhận tiền bồi thường nhưng vẫn sẵn sàng bàn giao mặt bằng trước. Đó là điều rất đáng trân trọng. Sự đồng thuận của Nhân dân chính là yếu tố quyết định để dự án có mặt bằng thi công liên tục như hiện nay. Ông Nguyễn Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3

Theo ông Lập, việc gần dân, đối thoại và công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện đã tạo được niềm tin, giúp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ. Thay vì những điểm nghẽn kéo dài, chính quyền và người dân đã cùng đối thoại, tìm tiếng nói chung ngay tại hiện trường.

Tuyến kênh chính dài 10,37 km của dự án đang dần hình thành

Chính sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tạo nên một cách làm hiệu quả: lấy tuyên truyền, vận động làm trước; lấy đối thoại để tháo gỡ; lấy sự minh bạch để tạo niềm tin.

“ Dự án Hệ thống kênh mương hồ Đạ Lây - Đạ Sị do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 565 tỷ đồng. Khi hoàn thành, toàn bộ hệ thống gần 89 km sẽ đưa nguồn nước tưới ổn định đến khoảng 2.911 ha đất nông nghiệp, trong đó, riêng khu vực hồ Đạ Sị là khoảng 1.500 ha.

Hệ thống tuyến kênh chính của dự án đang được xây dựng khẩn trương với sự đồng thuận, hỗ trợ từ người dân

Không chỉ giải quyết bài toán thiếu nước tưới trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, công trình còn mở ra cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị sản xuất và hoàn thiện hạ tầng nông thôn cho cả vùng.

Rời công trường khi trời về chiều, máy móc vẫn hối hả trên những đoạn kênh vừa được người dân bàn giao. Những mét đất từ sự đồng lòng giữa chính quyền và Nhân dân hôm nay được tự nguyện nhường lại sẽ đổi lấy dòng nước tưới cho ngày mai, vì sự phát triển bền vững cho quê hương Cát Tiên 3.