Kinh tế Đồng thuận mở lối cho tuyến đường ven biển Lâm Đồng Sự đồng thuận của đa số người dân cùng với việc kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành quy định đang từng bước tháo gỡ "điểm nghẽn" giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng tăng tốc về đích.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (giữa) nghe báo cáo và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khi kiểm tra thực địa dự án ửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng

Tất cả vì lợi ích chung

Những ngày này, trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né), không khí thi công đã nhộn nhịp hơn hẳn.

Sau nhiều tháng phải triển khai cầm chừng vì vướng mặt bằng, nhiều đoạn tuyến hiện đang được đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc triển khai đồng loạt các hạng mục như hoàn thiện hệ thống thoát nước, mở rộng nền đường, lát vỉa hè và thảm nhựa mặt đường.

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài) có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, chiều dài gần 5 km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời kết nối các tuyến đường ven biển của Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải quyết tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, chỉnh trang cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng

Tuy nhiên, cũng như một số dự án khác, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là khâu khó khăn nhất. Dự án có tổng diện tích thu hồi là 85.985 m2 với gần 491 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó, nhiều hộ vừa sinh sống vừa kinh doanh dọc tuyến đường nên việc thu hồi đất đòi hỏi sự kiên trì vận động, đối thoại và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong nhiều tháng qua, UBND phường Mũi Né, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh việc tổ chức các cuộc đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các đơn vị còn trực tiếp đến từng hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những kiến nghị và tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Cách làm kiên trì, dân vận khéo cùng với việc công khai, minh bạch các chính sách đã tạo được sự đồng thuận của đa số người dân. Đến nay, phần lớn các hộ đã thống nhất với chủ trương thu hồi đất; nhiều hộ chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng ngay sau khi được vận động, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công liên tục trên nhiều đoạn tuyến.

Ông Võ Thái Hòa, người dân phường Mũi Né chia sẻ: “Đây là công trình phục vụ lợi ích chung của địa phương. Ban đầu gia đình cũng có nhiều băn khoăn vì ảnh hưởng đến sinh kế lâu nay, nhưng khi được chính quyền giải thích đầy đủ nên chúng tôi hiểu và đồng ý bàn giao mặt bằng”.

“ Mong muốn lớn nhất là tuyến đường sớm hoàn thành để Mũi Né ngày càng khang trang, sạch, đẹp, khi đó gia đình tôi có điều kiện tốt hơn để sinh sống, phát triển kinh tế. Ông Võ Thái Hòa, người dân phường Mũi Né

Không chỉ gia đình ông Hòa, nhiều hộ dân khác như: Phan Văn Mẫn, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Dũng trên địa bàn phường Mũi Né... cũng đồng tình với chủ trương của Nhà nước, sẵn sàng điều chỉnh lợi ích trước mắt để góp phần xây dựng công trình phục vụ sự phát triển lâu dài của địa phương.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc công trình

Thực tế, bên cạnh sự đồng thuận của hầu hết người dân, hiện còn 5 trường hợp chưa chấp hành quyết định thu hồi đất. Đối với những trường hợp này, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức đối thoại, giải thích chính sách và thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Phường Mũi Né tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với trường hợp không chấp hành quyết định thu hồi

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, địa phương luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động là giải pháp ưu tiên. Phường nhiều lần gặp gỡ, đối thoại để người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

"Tuy nhiên, đối với các trường hợp đã được vận động, giải thích nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành quyết định thu hồi đất thì buộc phải tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án. Phường quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 7/2026", ông Nguyễn Hải Anh thông tin.

Việc cưỡng chế thu hồi đất được triển khai nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án

Ông Nguyễn Hải Anh cũng cho biết, toàn bộ quá trình cưỡng chế đều được thực hiện công khai, đúng trình tự, thủ tục pháp luật, có sự phối hợp của các cơ quan chức năng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Đây là giải pháp cuối cùng sau khi các biện pháp tuyên truyền, vận động không đạt kết quả. Việc tháo gỡ những điểm nghẽn cuối cùng về mặt bằng đã tạo điều kiện để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trên toàn tuyến.

Hiện trạng đường Huỳnh Thúc Kháng

Ông Nguyễn Ngọc Việt, đại diện đơn vị thi công dự án cho biết, khi có mặt bằng sạch, chúng tôi đã huy động thêm máy móc, nhân lực để tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc. Đơn vị đang tập trung hoàn thành hệ thống thoát nước, nền đường, vỉa hè và các hạng mục còn lại, bù lại phần tiến độ bị chậm trước đây.

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là một công trình giao thông mà còn là trục kết nối quan trọng của toàn bộ không gian du lịch ven biển. Tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, nâng cao chất lượng môi trường du lịch và từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Một đoạn trong dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ven biển Nguyễn Đình Chiểu - Huỳnh Thúc Kháng. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại

Thực tế triển khai dự án cho thấy, sự đồng thuận của người dân luôn là yếu tố quan trọng quyết định thành công của các công trình phát triển. Song song với đó, việc kiên quyết xử lý những trường hợp không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật cũng là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và lợi ích chung của cộng đồng.

Có thể nói, mỗi mét mặt bằng được bàn giao hôm nay không chỉ giúp nối dài tuyến đường ven biển mà còn mở ra không gian phát triển mới cho Mũi Né. Đó là kết quả của sự đồng hành giữa chính quyền và Nhân dân, của tinh thần đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, góp phần đưa công trình trọng điểm sớm hoàn thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm hình ảnh du lịch biển Lâm Đồng trong giai đoạn mới.