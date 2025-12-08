Thuế - Tài chính Dòng tiền chậm lại, thị trường chứng khoán hạ nhiệt sau chuỗi tăng điểm Chốt phiên sáng 12/8, VN-Index mất 0,32 điểm xuống 1.596,54 điểm, HNX-Index giảm 2,03 điểm xuống 274,43 điểm còn UPCOM-Index tăng 0,47 điểm lên 109,72 điểm.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán vẫn duy trì tín hiệu tích cực, song sau chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp và diễn biến nóng của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tâm lý nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn. Điều này khiến nhịp giao dịch chậm lại so với những phiên sôi động trước đó.

Thị trường tăng ngay khi mở cửa buổi sáng, sắc xanh được duy trì trong phần lớn thời gian nhưng đến cuối phiên sáng, áp lực bán gia tăng khiến VN-Index đảo chiều giảm nhẹ.

Chốt phiên sáng 12/8, VN-Index mất 0,32 điểm xuống 1.596,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 798,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 22.292,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng, 191 mã giảm và 49 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 2,03 điểm xuống 274,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 64,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.380,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 68 mã tăng giá, 99 mã giảm giá và 52 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,47 điểm lên 109,72 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 46 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 634,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 137 mã tăng giá, 100 mã giảm giá và 86 mã đứng giá.

Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến thị trường mất phần lớn động lực tăng. Rổ VN30 ghi nhận 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã đi ngang. Các mã giảm mạnh gồm VHM, TPB, SSI, GVR, trong khi VCB, BID, HDB, HPG, MSN đóng vai trò nâng đỡ, giúp VN-Index tránh giảm sâu.

Bước sang phiên sáng 12/8, VN-Index tiếp tục tăng ngay khi mở cửa, có lúc tiệm cận 1.610 điểm. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa trên bảng điện tử, với số mã giảm nhỉnh hơn, đã khiến chỉ số hạ nhiệt và lùi về gần 1.600 điểm sau hơn một giờ giao dịch.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ không còn bùng nổ, chỉ một số mã thuộc nhóm logistics và vận tải duy trì đà tăng mạnh như GMD tăng 2,72%, HTV tăng 2,15%, VOS tăng trần, HAH tăng 6,28%, VSC tăng hết biên độ và nằm trong nhóm khớp lệnh cao nhất sàn.

Cổ phiếu HPG tiếp tục là tâm điểm với khối lượng khớp hơn 51,5 triệu đơn vị, giá nhích 0,53%. Ngược lại, nhóm bất động sản diễn biến tiêu cực khi PDR, DXG, DIG, NVL, CII... đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Theo giới phân tích, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau nhịp tăng mạnh, với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành./.