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    Thời sự Lâm Đồng

    Động viên lực lượng biên phòng hỗ trợ xây dựng trường nội trú Quảng Trực

    Hữu Phúc - Văn Hoàn 17/08/2026 18:18

    Chiều 17/8, Đại tá Phạm Huy Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực, xã Quảng Trực.

    Ảnh 1 Đại tá Phạm Huy Thành tặng quà cán bộ, chiến sĩ tăng cường, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực
    Đại tá Phạm Huy Thành (giữa), Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ được tăng cường làm nhiệm vụ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

    Tại công trình, Đại tá Phạm Huy Thành kiểm tra, nắm tình hình thực tế, nghe báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tổ chức thi công, xây dựng trường. Tại đây, hiện có 30 cán bộ, chiến sĩ BĐBP được tăng cường từ ngày 29/7 để hỗ trợ thi công các hạng mục của công trình.

    Qua kiểm tra, Đại tá Phạm Huy Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ thi công của cán bộ, chiến sĩ.

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    Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh kiểm tra việc bảo đảm hậu cần cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại công trường

    Đại tá Phạm Huy Thành nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ; xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động hỗ trợ đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và uy tín của BĐBP đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, nhất là đồng bào vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

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    Đại tá Phạm Huy Thành (ngoài cùng bên phải) thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ

    Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành; tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, chủ động, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công trong từng hạng mục công việc, bảo đảm đúng thiết kế, tiến độ và chất lượng công trình.

    Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận và các quy định về an toàn lao động; giữ gìn lễ tiết, tác phong quân nhân, tăng cường đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng Nhân dân.

    Đại tá Phạm Huy Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng

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    Lực lượng BĐBP tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

    Ngoài lực lượng tăng cường của BĐBP tỉnh, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực hiện có khoảng 800 - 850 nhân công tham gia thi công.

    Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 77% khối lượng. Các cấp, ngành, lực lượng tham gia và đơn vị thi công đang nỗ lực tối đa để dự án hoàn thành, kịp thời đưa trường vào hoạt động ngay đầu năm học 2026 - 2027.

    Hữu Phúc - Văn Hoàn Hữu Phúc - Văn Hoàn

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        Thời sự Lâm Đồng
        Động viên lực lượng biên phòng hỗ trợ xây dựng trường nội trú Quảng Trực
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