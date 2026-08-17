Động viên lực lượng biên phòng hỗ trợ xây dựng trường nội trú Quảng Trực
Chiều 17/8, Đại tá Phạm Huy Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực, xã Quảng Trực.
Tại công trình, Đại tá Phạm Huy Thành kiểm tra, nắm tình hình thực tế, nghe báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tổ chức thi công, xây dựng trường. Tại đây, hiện có 30 cán bộ, chiến sĩ BĐBP được tăng cường từ ngày 29/7 để hỗ trợ thi công các hạng mục của công trình.
Qua kiểm tra, Đại tá Phạm Huy Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ thi công của cán bộ, chiến sĩ.
Đại tá Phạm Huy Thành nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ cần quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ; xác định đây không chỉ là nhiệm vụ lao động hỗ trợ đơn thuần mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và uy tín của BĐBP đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân, nhất là đồng bào vùng biên giới còn nhiều khó khăn.
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm sự chỉ huy, điều hành; tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học, chủ động, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công trong từng hạng mục công việc, bảo đảm đúng thiết kế, tiến độ và chất lượng công trình.
Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận và các quy định về an toàn lao động; giữ gìn lễ tiết, tác phong quân nhân, tăng cường đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên phòng trong lòng Nhân dân.
Đại tá Phạm Huy Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng
Ngoài lực lượng tăng cường của BĐBP tỉnh, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực hiện có khoảng 800 - 850 nhân công tham gia thi công.
Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 77% khối lượng. Các cấp, ngành, lực lượng tham gia và đơn vị thi công đang nỗ lực tối đa để dự án hoàn thành, kịp thời đưa trường vào hoạt động ngay đầu năm học 2026 - 2027.