Kinh tế Đồng vốn tạo an cư Nguồn vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tuy Phong đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người thu nhập thấp trên địa bàn cải thiện nhà ở, đầu tư sản xuất, chăn nuôi, vươn lên ổn định cuộc sống.

An cư để lạc nghiệp

Chương trình cho vay nhà ở xã hội của NHCSXH được ví như “chìa khóa” giúp nhiều gia đình công chức, viên chức, người lao động thu nhập thấp xây dựng tổ ấm. Từ đó, họ yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Cán bộ tín dụng và tổ trưởng TKVV tại ngôi nhà hộ gia đình hộ Lê Châu

Gia đình anh Lê Châu (xã Phan Rí Cửa) làm công chức ở xã, vợ buôn bán nhỏ vừa hoàn thành căn nhà mới khang trang nhờ khoản vay 400 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội. Trước đây, vợ chồng anh sống trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ chật hẹp được cha mẹ cho sau khi cưới. Thông qua Hội Phụ nữ địa phương, gia đình được hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi để xây dựng căn nhà khang trang, rộng rãi. “Nhờ khoản vay này, ước mơ có nhà mới của vợ chồng tôi đã thành hiện thực. Có nhà kiên cố, chúng tôi thêm động lực làm ăn, nuôi dạy con cái”, anh Châu chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Sen là giáo viên Trường mầm non Bông Sen (xã Liên Hương) cũng xúc động khi nói về căn nhà vừa hoàn thành: “Không nghĩ là mình có thể xây được căn nhà mới khang trang như vậy, cứ như là mơ. Nhiều năm dành dụm, vợ chồng chỉ tích góp được 200 triệu đồng con số quá khiêm tốn so với chi phí xây nhà hiện nay. May mắn là tôi được vay thêm 500 triệu đồng từ chương trình nhà ở xã hội. Căn nhà mới là nền tảng vững chắc cho gia đình chúng tôi an tâm lập nghiệp lâu dài”. Vợ chồng chị Sen trước đây ở tạm trong căn nhà nhỏ trên đất cha mẹ cho, tổ ấm hôm nay hoàn thiện là niềm hạnh phúc của 2 vợ chồng và các con.

Vay vốn chăn nuôi bò ở xã Phan Rí Cửa

Phát huy hiệu quả đồng vốn

Bà Châu Thị Bích Lệ, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Song Thanh (xã Phan Rí Cửa) cho biết: “Toàn tổ hiện có 60 hộ vay vốn với tổng dư nợ 2,4 tỷ đồng. Ngoài vay vốn xây nhà ở, bà con nơi đây chủ yếu làm nghề đi biển, thợ hồ, buôn bán nhỏ. Nguồn vốn từ NHCSXH đã giúp bà con sắm ngư lưới cụ đi biển, buôn bán hải sản, trái cây, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn”.

Ông Đặng Công Đạm - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Tuy Phong cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã giải ngân cho 13 căn nhà thuộc chương trình vay nhà ở xã hội. Tính đến hết tháng 6/2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 642,8 tỷ đồng, bằng 97,6% kế hoạch năm và tăng 38,3 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm đến nay đạt hơn 90,7 tỷ đồng với 2.323 lượt hộ vay. Doanh số thu nợ đạt 52,4 tỷ đồng. Tổng số hộ còn dư nợ là 14.769 hộ, bình quân dư nợ đạt 44 triệu đồng/hộ.

Hoạt động huy động vốn Phòng giao dịch cũng ghi nhận kết quả tích cực. Đến nay, tổng số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 54,8 tỷ đồng, bằng 107,2% kế hoạch, tăng 3,68 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH hiện đạt hơn 19 tỷ đồng, chiếm 2,96% tổng nguồn vốn.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn Tuy Phong cũ gồm 4 xã: Tuy Phong, Liên Hương, Phan Rí Cửa và Vĩnh Hảo tiếp tục duy trì mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù. Hiện toàn địa bàn vẫn tiếp tục duy trì 294 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giữ nguyên các điểm giao dịch xã cũ nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn chính sách một cách thuận lợi và kịp thời.