Dòng Xiaomi Pad 9 rò rỉ cấu hình: Màn hình 3.2K, vi xử lý Snapdragon thế hệ mới và pin 9.720 mAh Bộ đôi tablet Xiaomi Pad 9 và Pad 9 Pro rò rỉ thông số với màn hình 3.2K, vi xử lý Snapdragon thế hệ mới, pin 9.720 mAh cùng sạc nhanh lên đến 67W.

Thông tin rò rỉ mới nhất từ chuỗi cung ứng tiết lộ bộ đôi máy tính bảng thế hệ mới Xiaomi Pad 9 và Pad 9 Pro chuẩn bị ra mắt với màn hình độ phân giải 3.2K, vi xử lý Qualcomm Snapdragon dòng cao cấp cùng viên pin dung lượng lớn 9.720 mAh.

Màn hình 3.2K sắc nét cùng tần số quét cao

Dựa trên dữ liệu từ leaker Digital Chat Station, cả hai phiên bản Xiaomi Pad 9 và Xiaomi Pad 9 Pro đều được trang bị tấm nền LCD kích thước thực tế 11,16 inch (nhiều khả năng sẽ được quảng bá thương mại là 11,2 inch). Điểm nâng cấp đáng giá nằm ở độ phân giải đạt mức 3.2K, mang tới mật độ điểm ảnh cao giúp hình ảnh hiển thị chi tiết và sắc nét.

Máy tính bảng mới của Xiaomi sẽ có màn hình 3.2K siêu nét

Bên cạnh độ phân giải cao, màn hình này còn hỗ trợ tần số quét cao mượt mà. Cấu hình hiển thị này giúp tối ưu trải nghiệm thị giác cho các tác vụ đa nhiệm, xem nội dung chất lượng cao và vận hành các ứng dụng đồ họa nặng.

Hiệu năng mạnh mẽ với vi xử lý Snapdragon thế hệ mới

Về sức mạnh phần cứng, Xiaomi phân cấp rõ ràng giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp. Mẫu Xiaomi Pad 9 tiêu chuẩn dự kiến sử dụng vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4, đáp ứng trơn tru các tác vụ công việc và giải trí hằng ngày.

Xiaomi Pad 9 Series sẽ cho hiệu suất khủng

Trong khi đó, phiên bản Xiaomi Pad 9 Pro sở hữu chip Snapdragon 8 Gen 5 cho hiệu năng xử lý đồ họa và tính toán tối ưu hơn. Cả hai mẫu máy tính bảng đều được cài đặt sẵn giao diện người dùng HyperOS 3 ngay khi xuất xưởng, giúp tối ưu hóa khả năng quản lý tài nguyên phần cứng.

Dung lượng pin 9.720 mAh và công nghệ sạc nhanh

Để duy trì hoạt động cho màn hình độ phân giải 3.2K cùng cấu hình phần cứng mạnh mẽ, dòng Xiaomi Pad 9 được trang bị viên pin dung lượng 9.720 mAh, đảm bảo thời lượng sử dụng cho nhu cầu học tập và làm việc liên tục.

Xiaomi Pad 9 Pro có pin lớn

Về khả năng nạp năng lượng, phiên bản tiêu chuẩn hỗ trợ công suất sạc nhanh 45W, trong khi mẫu Pro được nâng cấp lên công suất 67W. Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chứng nhận 3C ghi nhận phiên bản Pro mang mã hiệu 2612CRPFFC, còn bản tiêu chuẩn mang mã hiệu M656BA.

Xiaomi Pad 9 đạt chứng nhận 3C

Sự xuất hiện của mẫu máy tính bảng Xiaomi Pad 8s Pro

Song song với dòng Pad 9, Xiaomi được cho là đang phát triển thêm mẫu máy tính bảng Xiaomi Pad 8s Pro. Thiết bị này sở hữu màn hình LCD 12,5 inch độ phân giải 3.2K, đi kèm viên pin 12.000 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc siêu tốc 120W.

Xiaomi Pad 8s Pro dự kiến tích hợp vi xử lý tự phát triển Xring O3, trang bị camera trước 32 MP cùng cụm camera sau gồm cảm biến chính 50 MP và cảm biến phụ 2 MP. Sản phẩm có thể ra mắt cùng điện thoại màn hình gập Xiaomi 18 Fold vào cuối tháng này, trước khi dòng Xiaomi Pad 9 chính thức trình làng cùng flagship Xiaomi 18 vào tháng 9 tại thị trường Trung Quốc.