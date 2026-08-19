Chính trị Đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất: Quốc hội thảo luận nhiều định hướng chính sách lớn Trong đợt 2 của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023…, đồng thời tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng đã được các đại biểu xem xét, cho ý kiến trong đợt 1.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hôm nay (19/8), Quốc hội khóa XVI bước vào đợt 2 của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Theo chương trình nghị sự, từ 19/8 đến 22/8, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra, thảo luận tổ và hội trường về: định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia; định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở năm 2023; dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Trong 2 ngày cuối của kỳ họp (23-24/8), Quốc hội dành phần lớn thời gian để biểu quyết thông qua hàng chục văn bản quy phạm pháp luật.

Cụ thể, ngày 23/8, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật, gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Ngày 24/8, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua 8 luật, gồm: Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời, biểu quyết thông qua 8 nghị quyết của Quốc hội về: cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Từ 16 giờ ngày 24/8, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp (truyền hình, phát thanh trực tiếp), tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh.