Kinh tế Đột phá thu hút dòng vốn lớn đầu tư vào Lâm Đồng Tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026 của tỉnh đang phác thảo một bức tranh đầu tư mang tính lưỡng cực rõ nét. Một mặt, địa phương chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ chưa từng có trong thu hút vốn đầu tư tư nhân, dự án FDI và tốc độ phát triển doanh nghiệp. Nhưng mặt khác giải ngân vốn đầu tư công đang đặt ra bài toán khó khăn đối với chủ đầu tư và tỉnh trong các tháng còn lại của năm nay.





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải kiểm tra dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương

Tăng cường từ nội lực

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 3.552,9 tỷ đồng, tăng 4,06% so với cùng kỳ năm trước. Dù con số này mới chỉ hoàn thành 23,34% kế hoạch năm, nhưng đi sâu vào cơ cấu dòng vốn, có thể thấy rõ một xu hướng dịch chuyển mang tính chủ động đối với nội lực đầu tư của tỉnh.

Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đóng vai trò “xương sống” khi chiếm đến 93,2% tổng số vốn (ước đạt 3.312,8 tỷ đồng); trong đó 2 nguồn lực tăng trưởng cốt lõi đến từ vốn cân đối ngân sách tỉnh (đạt 1.539,61 tỷ đồng, tăng tới 21,85%) và vốn từ nguồn xổ số kiến thiết (đạt 1.227,24 tỷ đồng, tăng 28,98%). Sự gia tăng mạnh mẽ của các dòng vốn nội tại này cho thấy năng lực tự chủ và nỗ lực khai thác nguồn thu địa phương của Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả cao.

Nhiều dự án cấp mới đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao

Sức hút từ những con số “biết nói”

Bức tranh đầu tư tư nhân và phát triển doanh nghiệp tại Lâm Đồng thời gian qua thể hiện một sắc thái mới. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có tới 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục 80% so với cùng kỳ năm ngoái với tổng số vốn đăng ký mới đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 50%. Bên cạnh đó, một chỉ dấu tích cực khác còn đến từ việc 558 doanh nghiệp quyết định quay trở lại hoạt động, tăng 10%. Những số liệu này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh của Lâm Đồng đã được khôi phục sau những nỗ lực quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư từ chính quyền. Điểm son đáng ghi nhận nhất trong bức tranh kinh tế Lâm Đồng những tháng qua chính là kết quả thu hút đầu tư dự án. Toàn tỉnh cấp mới 35 dự án và 28 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư nhưng tổng vốn đầu tư lên đến trên 151.000 tỷ đồng.

Đây là một bước tiến đáng chú ý đối với Lâm Đồng sau sáp nhập. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt quy mô lớn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của môi trường đầu tư tại Lâm Đồng, đồng thời phản ánh sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược đối với các lĩnh vực phát triển đô thị, hạ tầng giao thông - logistics, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao... Theo TS Trương Vũ Tuấn Tú - Giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Đà Lạt: Khi các dự án quy mô lớn được triển khai và đi vào hoạt động là động lực thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra cơ hội việc làm và gia tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương trong trung và dài hạn, hấp thu được lượng vốn đầu tư vào tỉnh nhà. Bên cạnh đó, việc có các dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng cho thấy nhiều nhà đầu tư hiện hữu đang tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, phản ánh niềm tin vào triển vọng phát triển của địa phương cũng như cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Lâm Đồng.

Áp lực giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm là rất lớn, trong đó có dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Áp lực đầu tư công

Mặc dù các mảng màu về thu hút đầu tư tư nhân và quy mô dự án mới tạo ra không khí khả quan nhưng tổng thể bức tranh kinh tế của Lâm Đồng chưa thể trọn vẹn do “rào cản” từ tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Theo Thống kê Lâm Đồng, tính đến ngày 21/5/2026, toàn tỉnh mới chỉ giải ngân được 1.097,8 tỷ đồng, vỏn vẹn 7,4% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. Đây là một tỷ lệ rất thấp so với mặt bằng chung và gióng lên cảnh báo những khó khăn đang trực chờ phía trước. Bởi đầu tư công vốn được coi là “vốn mồi”, là đòn bẩy để kích hoạt đầu tư tư nhân và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Việc chậm trễ giải ngân chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các tuyến cao tốc như Tân Phú - Bảo Lộc hay Bảo Lộc - Liên Khương đang được người dân và giới đầu tư mong đợi. Nguyên nhân tiến độ, giải ngân chậm xoay quanh “điệp khúc” quen thuộc: vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên vật liệu, sự chồng chéo trong quy hoạch đất đai - lâm nghiệp do đặc thù của vùng Tây Nguyên...

Vì vậy, mới đây trong chuyến công tác kiểm tra 2 dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tái định cư, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7; đẩy nhanh phê duyệt hồ sơ bồi thường, hỗ trợ các hộ dân thuộc phạm vi dự án. “Đối với các trường hợp không phối hợp kiểm kê, chậm bàn giao mặt bằng, cần xây dựng phương án xử lý cụ thể, kiên quyết thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định khi đủ điều kiện” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Doanh nghiệp quyết định quay trở lại hoạt động, tăng 15,72%

Giải pháp cho chặng đường nước rút

Để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế và không làm lãng phí dòng vốn mồi từ ngân sách, Lâm Đồng cần lập tức thực hiện những chiến lược hành động quyết liệt và đồng bộ. Theo đó, thực hiện cơ chế điều chuyển vốn linh hoạt từ các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt. Đồng thời, kiên quyết xử lý các nhà thầu yếu kém và làm rõ trách nhiệm người đứng đầu các địa phương để xảy ra tình trạng trì trệ giải phóng mặt bằng.

Mặt khác, hỗ trợ doanh nghiệp sau thành lập bằng cách tăng cường các giải pháp tiếp cận vốn tín dụng xanh, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xúc tiến thương mại để các doanh nghiệp mới có thể “sống khỏe” và đóng góp thực chất vào nền kinh tế. Riêng đối với các dự án cấp mới, tỉnh cần tạo điều kiện tối đa về thủ tục pháp lý để nhà đầu tư sớm khởi công, tránh tình trạng “dự án treo” trên giấy, biến các cam kết dòng vốn thành công trường trên thực tế.

Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 mới đây, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ rõ: “Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, nâng cao chất lượng cải cách hành chính; đồng thời quyết liệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số theo kế hoạch đề ra”.

Bức tranh đầu tư Lâm Đồng những tháng đầu năm 2026 chứa đựng cả những cơ hội vàng lẫn những thách thức lớn. Sự tăng mạnh khối đầu tư tư nhân và các siêu dự án đang tạo ra bệ phóng rất lớn. Việc còn lại là Lâm Đồng có thể bứt phá trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Tây Nguyên hay không phụ thuộc hoàn toàn vào quyết tâm chính trị và năng lực hành động của chính quyền địa phương trong việc khơi thông dòng vốn đầu tư công trong giai đoạn nước rút phía trước.