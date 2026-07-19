ĐT Anh hạ Pháp 6-4 trong trận tranh hạng 3 World Cup điên rồ nhất lịch sử Trận tranh hạng 3 World Cup biến thành bữa tiệc tấn công không tưởng với 10 bàn thắng được ghi. Bukayo Saka lập hat-trick giúp ĐT Anh vượt qua Pháp trong một kịch bản rượt đuổi kịch tính đến phút cuối cùng.

Trong lịch sử các kỳ World Cup, trận tranh hạng ba thường bị coi là màn đối đầu mang tính thủ tục. Tuy nhiên, cuộc chạm trán giữa Pháp và Anh vừa qua đã đập tan mọi định kiến đó. Trong một ngày mà hệ thống phòng ngự của cả hai đội đều được nới lỏng để nhường chỗ cho sự liều lĩnh, người hâm mộ đã được chứng kiến một trong những trận cầu có tỷ số cao nhất lịch sử giải đấu.

Cơn lốc trắng trong hiệp một

Dù cả hai đội tuyển đều thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát do thiếu vắng các trụ cột như Bellingham, Kane (Anh) hay Upamecano, Dembele (Pháp), nhưng tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. ĐT Anh là đội nhập cuộc chủ động và hiệu quả hơn hẳn.

Ngay phút thứ 3, Declan Rice đã tạo nên một khoảnh khắc cá nhân xuất thần. Sau pha cắt bóng từ chân Doue ở giữa sân, tiền vệ này thực hiện cú đột phá dũng mãnh trước khi tung cú đặt lòng hiểm hóc từ cự ly 25m, đánh bại hoàn toàn thủ thành Maignan. Đến phút 18, Rice tiếp tục ghi dấu ấn với quả đá phạt góc chuẩn xác để Konsa bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt.

Konsa và Rice giúp ĐT Anh sớm thiết lập lợi thế dẫn bàn trước ĐT Pháp.

Sự sụp đổ của hàng thủ Pháp tiếp tục diễn ra trong những phút cuối hiệp một. Bukayo Saka trừng phạt những khoảng trống mênh mông bằng cú đúp ở các phút 37 và 45+1, giúp "Tam Sư" bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-0 đầy kinh ngạc.

Sự trỗi dậy muộn màng của Les Bleus

Bước sang hiệp hai, HLV Didier Deschamps thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm cứu vãn danh dự. Sự xuất hiện của các nhân tố mới đã giúp Pháp bừng tỉnh. Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh đẳng cấp ngôi sao với cú đúp bàn thắng ở phút 48 và 66, xen giữa là pha lập công của Barcola ở phút 54.

Từ thế dẫn trước 4 bàn, ĐT Anh bất ngờ để đối thủ rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4, khiến bầu không khí trên sân trở nên cực kỳ căng thẳng. Michael Olise thậm chí đã có hai cơ hội ngon ăn để gỡ hòa nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác trong gang tấc.

Jude Bellingham tỏa sáng đúng lúc để dập tắt hy vọng lội ngược dòng của người Pháp.

Kịch tính đến những giây cuối cùng

Hy vọng của người Pháp bị dội một gáo nước lạnh ở phút 85 khi Gusto phạm lỗi với Spence trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bukayo Saka không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú hat-trick, nâng tỷ số lên 5-3. Kịch tính vẫn chưa dừng lại khi Dembele rút ngắn tỷ số xuống 4-5 ở phút 90+6 sau nỗ lực của Upamecano.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Jude Bellingham đã chấm dứt mọi nỗ lực của đối thủ bằng một pha solo đẳng cấp, ấn định chiến thắng 6-4 cho ĐT Anh. Một trận thắng nghẹt thở giúp thầy trò HLV Gareth Southgate kết thúc hành trình World Cup với tấm huy chương đồng đầy cảm xúc.

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số Pháp Anh Sút khung thành 19(9) 19(11) Kiểm soát bóng 46% 54% Phạt góc 3 4 Phạm lỗi 14 8 Cứu thua 4 5

Dù chỉ là trận tranh hạng 3, nhưng màn trình diễn của hai đội đã tạo nên một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn. Với ĐT Anh, đây là lời khẳng định về chiều sâu đội hình, trong khi Pháp có quyền tiếc nuối về sự hớ hênh của hàng thủ trong hiệp thi đấu đầu tiên.