ĐT Anh ngược dòng thắng CHDC Congo 2-1: Harry Kane rực sáng tại World Cup 2026 Harry Kane lập cú đúp giúp ĐT Anh ngược dòng thắng CHDC Congo 2-1 tại vòng 1/16 World Cup 2026. Thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ gặp chủ nhà Mexico ở vòng 1/8.

ĐT Anh vừa trải qua một trong những màn thoát hiểm ngoạn mục nhất tại World Cup 2026 khi lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1. Trong một ngày mà hệ thống phòng ngự chệch choạc suýt chút nữa đã khiến "Tam Sư" phải trả giá đắt, bản lĩnh của đội trưởng Harry Kane đã lên tiếng đúng lúc để đưa thầy trò HLV Thomas Tuchel đi tiếp vào vòng 1/8.

Cú sốc sớm và sự bế tắc của "Tam Sư"

Trận đấu tại vòng 1/16 bắt đầu với một kịch bản không ai ngờ tới. Ngay ở phút thứ 7, Brian Cipenga đã tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ Anh để ghi bàn mở tỷ số cho CHDC Congo. Bàn thua sớm như một gáo nước lạnh dội vào tham vọng của HLV Thomas Tuchel, buộc ĐT Anh phải đẩy cao đội hình trong tình thế tâm lý đè nặng.

Suốt hiệp một, ĐT Anh kiểm soát bóng vượt trội nhưng vấp phải hàng phòng ngự lùi sâu và cực kỳ kỷ luật của đại diện châu Phi. Đáng chú ý, thủ môn Lionel Mpasi của CHDC Congo đã có một hiệp đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua không tưởng, từ chối mọi nỗ lực dứt điểm của các chân sút xứ sở sương mù.

HLV Tuchel chắc chắn vẫn còn nhiều phải làm sau màn thoát hiểm của ĐT Anh

Tranh cãi penalty và bước ngoặt từ Harry Kane

Kịch tính đẩy lên cao ở cuối hiệp một khi Harry Kane dường như đã bị thủ môn Lionel Mpasi phạm lỗi rõ ràng trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối cho ĐT Anh hưởng phạt đền, gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện và HLV Thomas Tuchel ngoài đường biên.

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật của chiến lược gia người Đức bắt đầu phát huy tác dụng. ĐT Anh kiên trì gây sức ép liên tục, duy trì sự nhẫn nại trong các đợt hãm thành. Phút tỏa sáng cá nhân của Harry Kane với một siêu phẩm đã quân bình tỷ số, trước khi chính anh hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn.

Thông số trận đấu ĐT Anh CHDC Congo Tỷ số 2 1 Ghi bàn Harry Kane (cú đúp) Brian Cipenga (7') Trạng thái Giành quyền vào vòng 1/8 Bị loại

Phát biểu của HLV Thomas Tuchel và Harry Kane

Chia sẻ sau trận đấu đầy cảm xúc, HLV Thomas Tuchel thừa nhận đội bóng đã có khởi đầu tệ hại nhưng ca ngợi tinh thần thép của các học trò: “Chúng tôi đã có khởi đầu tệ nhất có thể với bàn thua ngay từ cú sút đầu tiên. Tuy nhiên, phản ứng và niềm tin mà các cầu thủ thể hiện thực sự đặc biệt. Họ vẫn kiên trì gây sức ép và cuối cùng đã tìm ra cách để giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng”.

Đặc biệt, Tuchel dành lời khen ngợi riêng cho Harry Kane: “Cậu ấy ngày càng hay hơn. Kane không chỉ ghi bàn mà còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội trong những thời điểm khó khăn nhất”. Về tình huống penalty bị từ chối, chiến lược gia người Đức khẳng định đó là một quyết định gây tranh cãi nhưng ông hài lòng vì các cầu thủ đã không để điều đó làm xao nhãng mục tiêu cuối cùng.

Vượt qua thử thách mang tên CHDC Congo, ĐT Anh sẽ tiến vào vòng 1/8 để đối đầu với đội chủ nhà Mexico. Trận đấu tâm điểm này sẽ diễn ra tại sân vận động Azteca huyền thoại vào lúc 7h ngày 6/7 (giờ Việt Nam). Đây được dự báo sẽ là một thử thách còn khó khăn hơn gấp bội khi "Tam Sư" phải thi đấu dưới sức ép của hàng vạn khán giả chủ nhà.