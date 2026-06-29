ĐT Anh và chiến dịch World Cup: Khoản thưởng kỷ lục 15 triệu bảng cho giấc mơ vô địch Bên cạnh khát khao chấm dứt 60 năm chờ đợi, Harry Kane và các đồng đội còn đứng trước gói tài chính khổng lồ từ FA và FIFA, đánh dấu kỳ World Cup đắt đỏ nhất lịch sử.

Trong bóng đá hiện đại, vinh quang và tài chính luôn là hai mặt của một đồng xu. Đối với đội tuyển Anh, mục tiêu mang chiếc cúp vàng thế giới về nhà không chỉ là nhiệm vụ lịch sử nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1966, mà còn là một thương vụ có giá trị kinh tế cực lớn. Theo các báo cáo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã sẵn sàng chi ra những khoản thưởng chưa từng có để kích thích tinh thần các chiến binh "Tam sư".

Gói thưởng 15 triệu bảng: Khi Harry Kane đóng vai nhà đàm phán

Nếu đăng quang tại World Cup, đội hình 26 cầu thủ của đội tuyển Anh sẽ cùng nhau chia sẻ khoản tiền thưởng lên tới 15 triệu bảng. Đáng chú ý, thủ quân Harry Kane không chỉ đóng vai trò đầu tàu trên sân cỏ mà còn là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán về gói thưởng này trước khi giải đấu khởi tranh. Đây là một bước đi chuyên nghiệp, đảm bảo mọi cầu thủ đều có sự tập trung cao nhất vào chuyên môn thay vì những xao nhãng về quyền lợi tài chính.

Harry Kane và đồng đội đứng trước khoản thưởng lớn nếu vô địch World Cup

Cụ thể, mỗi cầu thủ trong danh sách chính thức sẽ nhận về khoảng 577.000 bảng (tương đương hơn 18 tỷ đồng) nếu giành chức vô địch. Con số này tăng thêm 7 triệu bảng so với quỹ thưởng tại World Cup 2022 – giải đấu mà tuyển Anh đã phải dừng bước đầy tiếc nuối tại tứ kết trước Pháp. Sự gia tăng mạnh mẽ này phản ánh doanh thu thương mại khổng lồ mà thương hiệu "Three Lions" đang tạo ra trên quy mô toàn cầu.

Sức hút từ quỹ thưởng 38 triệu bảng của FIFA

FA có cơ sở để mạnh tay chi thưởng nhờ vào sự hào phóng từ FIFA. Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới dự kiến sẽ trao 38 triệu bảng cho đội vô địch World Cup tới đây, tăng đáng kể so với mức 32 triệu bảng mà đội tuyển Argentina của Lionel Messi nhận được tại Qatar 4 năm trước. Quỹ thưởng của FA dành cho các cầu thủ được xây dựng trực tiếp dựa trên tỷ lệ phân chia doanh thu từ FIFA và các hợp đồng tài trợ béo bở.

Bên cạnh các cầu thủ, băng ghế huấn luyện cũng sở hữu những điều khoản tài chính đầy sức nặng. Thomas Tuchel, chiến lược gia người Đức vừa tiếp quản chiếc ghế nóng, sẽ nhận ngay khoản thưởng 3 triệu bảng nếu giúp tuyển Anh lên ngôi vô địch. Với mức lương cứng 5 triệu bảng/năm, tổng thu nhập của Tuchel có thể chạm mốc 10,5 triệu bảng chỉ trong 18 tháng nếu ông hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

HLV Tuchel sẽ nhận thưởng lớn nếu đưa tuyển Anh lên ngôi vô địch

Tuy nhiên, mức thưởng của Tuchel vẫn thấp hơn một chút so với người tiền nhiệm Gareth Southgate – người từng được hứa hẹn khoản thưởng 4 triệu bảng cho chức vô địch World Cup 2022 hoặc EURO 2024. Điều này cho thấy FA đã có những điều chỉnh linh hoạt trong cấu trúc hợp đồng để phù hợp với bối cảnh mới.

Cuộc đua tiền thưởng: Brazil vẫn là số một

Dù con số của đội tuyển Anh là rất ấn tượng, nhưng họ vẫn chưa phải là đội tuyển nhận được mức hứa thưởng cao nhất. Vị trí đó thuộc về Brazil. Với sự hậu thuẫn từ bản hợp đồng tài trợ trị giá 75 triệu bảng/năm với Nike, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) sẵn sàng chi tới 760.000 bảng cho mỗi cầu thủ nếu họ mang về chức vô địch thế giới thứ 6. Đây được xem là mức thưởng kỷ lục trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Giá trị nhân văn đằng sau những con số khổng lồ

Một điểm sáng đáng ghi nhận trong văn hóa của đội tuyển Anh là việc duy trì các hoạt động thiện nguyện. Kể từ năm 2007, mỗi cầu thủ Anh đều nhận được 2.000 bảng phí thi đấu cho mỗi trận khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng toàn bộ số tiền này đều được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Thông qua Quỹ Bóng đá Anh, các cầu thủ đã đóng góp hơn 5 triệu bảng cho những tổ chức như Cancer Research, UNICEF và Help for Heroes. Điều này minh chứng rằng, dù đứng trước những khoản thưởng cá nhân cực lớn, các ngôi sao của "Tam sư" vẫn không quên trách nhiệm với cộng đồng, biến vinh dự khoác áo quốc gia thành những giá trị thực tiễn cho xã hội.