ĐT Đức bị loại khỏi World Cup 2026: Thảm họa luân lưu và bản cáo trạng cho Nagelsmann Thất bại 4-5 trên chấm luân lưu trước Paraguay tại vòng 1/16 đã biến ngày trở lại vòng loại trực tiếp của ĐT Đức thành một cơn ác mộng, làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào Julian Nagelsmann.

Khoảnh khắc Jonathan Tah thực hiện hỏng quả phạt đền thứ sáu, đưa bóng vọt xà ngang trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả, cũng là lúc dấu chấm hết cho hành trình của ĐT Đức tại World Cup 2026 được ấn định. Thất bại 4-5 trước Paraguay trên chấm luân lưu không chỉ là một kết quả bóng đá đơn thuần; đó là sự sụp đổ của một hệ thống và là gáo nước lạnh tạt vào niềm tin của người hâm mộ về một sự phục hưng dưới thời Julian Nagelsmann.

Cơn ác mộng từ chấm 11m

Trận đấu tại vòng 1/16 đã diễn ra với một kịch bản mà ít người hâm mộ Đức nào dám hình dung. Dù sở hữu đội hình vượt trội, ĐT Đức lại thể hiện một lối chơi chậm chạp, thiếu sức sống và hoàn toàn bế tắc trước sự lỳ lợm của đại diện Nam Mỹ. Khi trận đấu buộc phải phân định trên loạt "đấu súng" định mệnh, bản lĩnh của người Đức – vốn là niềm tự hào trong lịch sử – đã hoàn toàn biến mất.

Trong loạt sút luân lưu, dù Manuel Neuer đã xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Fabian Balbuena và Antonio Sanabria sút bóng chệch cột dọc, nhưng các chân sút của Đức lại không thể tận dụng lợi thế. Lần lượt Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah đều thực hiện hỏng ăn. Chỉ có Joshua Kimmich, Jamal Musiala và Nadiem Amiri thành công, trước khi Jose Canale bên phía Paraguay ấn định chiến thắng lịch sử cho đội bóng Nam Mỹ.

Làn sóng chỉ trích từ truyền thông nội địa

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, truyền thông Đức đã đồng loạt tung ra những bài viết với lời lẽ gay gắt nhất. Tờ Bild không ngần ngại gọi đây là một thất bại "đáng xấu hổ". Tờ báo này nhận định: "Chúng ta đã rời World Cup với màn trình diễn thực sự khó có thể chấp nhận. Chậm chạp, nhàm chán và thiếu sức sống là tất cả những gì họ thể hiện. Đây là một cơn ác mộng khác của bóng đá Đức".

Đáng chú ý, chuyên gia bóng đá Fritzy Kromp đã hướng mũi dùi chỉ trích trực tiếp vào HLV Julian Nagelsmann về cách lựa chọn nhân sự thực hiện luân lưu. Đặc biệt là trường hợp của Nick Woltemade – cầu thủ trẻ có lần đầu tiên ra sân tại World Cup nhưng lại được giao trọng trách đá phạt đền. "Tôi cảm thấy cạn lời với quyết định này. Woltemade dường như bị ép phải đá luân lưu, một quyết định hoàn toàn không có lợi cho tâm lý cầu thủ," Kromp chia sẻ.

Bản cáo trạng cho một triều đại

Không dừng lại ở đó, tờ Kicker dùng cụm từ "bản cáo trạng hiện thực" để mô tả về tình trạng hiện tại của bóng đá Đức dưới thời Nagelsmann. Ký giả Oliver Hartmann phân tích rằng chiến lược gia trẻ tuổi này đang sở hữu một đội hình mạnh nhưng lại lúng túng trong việc khai thác và phát huy thế mạnh của từng cá nhân.

Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, ĐT Đức mới lại được hít thở bầu không khí của vòng loại trực tiếp, nhưng họ lại ra về ngay sau trận đấu đầu tiên theo cách bạc nhược nhất.

Tờ Sport1 cũng nhấn mạnh từ "thảm họa" để mô tả về trận thua này. Việc những trụ cột như Kai Havertz hay Jonathan Tah gục ngã trên chấm 11m cho thấy vấn đề của ĐT Đức không chỉ nằm ở chiến thuật mà còn ở bản lĩnh tâm lý trong những thời điểm quyết định. Thất bại trước Paraguay không chỉ loại Đức khỏi giải đấu mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của Julian Nagelsmann trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng.