ĐT Na Uy trở về trong vinh quang sau World Cup 2026: Erling Haaland và khoảnh khắc lịch sử tại Oslo Dù dừng bước tại tứ kết trước ĐT Anh, hành trình đánh bại Brazil của Erling Haaland và các đồng đội đã tạo nên cơn sốt bóng đá chưa từng có, biến ngày trở về thành một lễ hội dân tộc tại Na Uy.

Hành trình của đội tuyển (ĐT) Na Uy tại World Cup 2026 đã khép lại sau thất bại sát nút 1-2 trước ĐT Anh ở vòng tứ kết. Tuy nhiên, thay vì sự thất vọng, những gì diễn ra tại thủ đô Oslo cho thấy một vị thế mới của bóng đá Bắc Âu. Với chiến tích quật ngã ứng cử viên vô địch Brazil ở vòng 1/8, Erling Haaland và các đồng đội đã thực sự trở thành những người hùng dân tộc trong mắt người hâm mộ quê nhà.

Hành trình lịch sử và sự khẳng định vị thế

Việc lọt vào danh sách 8 đội mạnh nhất thế giới là thành tích vượt ngoài mong đợi của bóng đá Na Uy trong nhiều thập kỷ qua. Lối chơi hiện đại, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và sự sắc bén của các ngôi sao đang thi đấu tại Premier League như Martin Odegaard hay Erling Haaland, đã giúp Na Uy trở thành "ngựa ô" thú vị nhất giải đấu trên đất Mỹ.

Máy bay chở ĐT Na Uy về nước đi quả cổng chào cầu vồng ấn tượng

Thất bại trước ĐT Anh tại tứ kết không làm mờ đi ánh hào quang từ trận thắng lịch sử trước Brazil. Đó là khoảnh khắc mà hệ thống chiến thuật của Na Uy đã vận hành hoàn hảo, phong tỏa hoàn toàn các vũ công Samba và tận dụng tối đa những cơ hội phản công. Chính màn trình diễn này đã kích ngòi cho làn sóng cuồng nhiệt quét qua khắp các thành phố lớn tại Na Uy.

Nghi lễ đón tiếp cấp quốc gia tại Oslo

Ngay khi chuyên cơ chở đội tuyển chạm bánh xuống đường băng sân bay tại Oslo, một nghi lễ trang trọng đã được thực hiện. Bốn xe cứu hỏa đã phun nước tạo thành một cổng chào cầu vồng khổng lồ, biểu tượng cho sự chào đón nồng hậu dành cho những người chiến thắng trở về. Hai chiếc xe nâng cỡ lớn cũng được huy động để treo cao quốc kỳ Na Uy, tạo nên khung cảnh đầy tự hào.

Haaland gây chú với món đồ lưu niệm

Hàng chục nghìn cổ động viên đã lấp đầy các ngả đường dẫn từ sân bay vào trung tâm thủ đô. Bầu không khí lễ hội bao trùm với những tiếng reo hò và bài hát truyền thống, biến ngày trở về của đội tuyển thành một sự kiện văn hóa lớn của quốc gia Bắc Âu này.

Khoảnh khắc đời thường của Erling Haaland

Giữa bầu không khí trang trọng, Erling Haaland một lần nữa chiếm trọn tâm điểm nhưng theo một cách đầy thú vị. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City xuất hiện với một con gấu mèo nhồi bông trên tay – món quà lưu niệm anh tự tay mua tại Dallas, Mỹ với giá khoảng 500-700 USD (tương đương 13-18 triệu đồng).

Sự tương phản giữa hình ảnh một "quái vật" trên sân cỏ và một chàng trai trẻ hóm hỉnh ngoài đời thường đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Theo tìm hiểu, Haaland đã chi một khoản tiền không nhỏ để mua quà tặng cho người thân và bạn bè trước khi rời Mỹ, cho thấy sự thoải mái về tâm lý của chân sút này sau một giải đấu căng thẳng.

Haaland cùng các đồng đội được các thành viên Hoàng gia tiếp đón

Màn ăn mừng "chèo thuyền" và di sản cho tương lai

Đích thân Thái tử Haakon đã dẫn đầu đoàn đón tiếp tại quảng trường trung tâm. Trong một khoảnh khắc đầy tính biểu tượng, Thái tử đã đảm nhận vai trò người đánh trống, bắt nhịp cho màn ăn mừng “chèo thuyền về nhà” (Viking Clap biến tấu) nổi tiếng. Đây là hình ảnh từng gây sốt tại World Cup khi được Odegaard và Haaland thực hiện sau mỗi trận thắng.

Lễ diễu hành trên xe buýt mui trần sau đó đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ qua các tuyến phố huyết mạch của Oslo. Sự nhiệt tình giao lưu của các cầu thủ đối với người hâm mộ đã xóa nhòa khoảng cách giữa những ngôi sao triệu đô và công chúng.

Hàng chục nghìn người diễu hành ăn mừng cùng ĐT Na Uy

Dù World Cup 2026 đã khép lại với Na Uy tại vòng tứ kết, nhưng di sản mà thế hệ của Haaland để lại là niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Với một đội hình trẻ trung và tài năng đang ở độ chín, bóng đá Na Uy rõ ràng không còn là một đội bóng lót đường, mà đã sẵn sàng thách thức những gã khổng lồ của bóng đá thế giới trong các giải đấu lớn tiếp theo.