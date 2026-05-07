ĐT Pháp vào tứ kết World Cup 2026: Mbappe mỉa mai lối chơi xấu xí của Paraguay Sau chiến thắng 1-0 đầy kịch tính, Kylian Mbappe cùng các chuyên gia quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phong cách thi đấu bạo lực của ĐT Paraguay tại World Cup 2026.

ĐT Pháp vừa chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu không nằm ở bàn thắng duy nhất mà là lối chơi bạo lực, đầy khiêu khích từ đại diện Nam Mỹ khiến dàn sao của "Gà trống Gaulois" trải qua 90 phút kinh hoàng trên sân cỏ.

Mbappe: Pháp sẵn sàng chơi bẩn để giành chiến thắng

Dù hoàn thành mục tiêu đi tiếp, Kylian Mbappe và các đồng đội đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn trước những pha vào bóng ác ý. Sau trận đấu, thủ quân của ĐT Pháp đã có những chia sẻ đầy tính mỉa mai nhắm thẳng vào đối thủ. Mbappe khẳng định ĐT Pháp không chỉ biết đá đẹp mà còn có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh để bảo vệ thành quả.

Mbappe liên tục bị đối thủ chơi xấu trong cuộc đối đầu với Paraguay

"Chúng tôi biết mình sẽ phải chơi một trận đấu như thế nào. Nếu phải lăn xả và chơi quyết liệt, chúng tôi cũng biết cách làm điều đó. Chúng tôi biết cách chơi thứ bóng đá 'bẩn' đó ra sao," Mbappe thẳng thắn chia sẻ. Tiền đạo này cũng nhấn mạnh rằng Paraguay đã nhầm khi nghĩ Pháp sẽ thi đấu như những "quý ông mặc vest". Theo anh, dù đối thủ cố tình khiêu khích, bản lĩnh của nhà vô địch đã giúp Pháp vượt qua nghịch cảnh.

Chuyên gia quốc tế gọi lối chơi của Paraguay là nỗi ô nhục

Lối đá rắn của Paraguay không chỉ khiến các cầu thủ trên sân bức xúc mà còn nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới bình luận. Cựu thủ thành Man City, Joe Hart, đã dùng những từ ngữ nặng nề nhất để mô tả về màn trình diễn của đại diện Nam Mỹ.

Joe Hart nhận định: "Cách các cầu thủ Paraguay thi đấu hôm nay là nỗi ô nhục của bóng đá. Nếu tôi là HLV, một nửa trong số họ sẽ bị đuổi khỏi sân. Tôi không bao giờ muốn thắng bằng cách đó, và cách Paraguay thi đấu thực sự không thể xem nổi". Cựu danh thủ này cũng bày tỏ sự lo ngại khi trọng tài gần như đã mất kiểm soát và để trận đấu trôi đi trong sự bạo lực.

Mbappe không dính chấn thương là kỳ tích, theo ý kiến của Thomas Hitzlsperger

Đồng quan điểm, chuyên gia Thomas Hitzlsperger cho rằng việc Kylian Mbappe có thể rời sân mà không dính chấn thương nghiêm trọng là một "kỳ tích". Ông chỉ trích gay gắt công tác điều hành của tổ trọng tài khi đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ các cầu thủ ngôi sao trước những tình huống triệt hạ.

Thắng lợi tối thiểu 1-0 giúp Pháp tiếp tục hành trình chinh phục cúp vàng, nhưng cái giá phải trả là sự tiêu tốn về thể lực và tinh thần sau một trận cầu đầy rẫy những va chạm ác ý. Nhìn chung, bản lĩnh của thầy trò HLV ĐT Pháp đã được thử thách cực đại trước khi bước vào những trận chiến khốc liệt hơn tại vòng tứ kết.