ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup: Barcelona làm nền tảng, Real Madrid dần mất hút Chiến tích vô địch World Cup 2010 và 2026 của Tây Ban Nha phác họa hai thái cực: Sự thống trị bền bỉ của lò đào tạo Barcelona và sự vắng bóng của Real Madrid.

Mười sáu năm, hai chiếc cúp vàng thế giới và một công thức chung không đổi: Khi Đội tuyển (ĐT) Tây Ban Nha đứng trên đỉnh vinh quang, hơi thở của Barcelona luôn tràn ngập trong từng đường bóng. Từ kỷ nguyên Tiki-taka tại Nam Phi 2010 đến chiến tích tại Mỹ 2026, đội bóng xứ Catalunya đã xác lập vị thế là xương sống không thể thay thế của "La Roja", trong khi kình địch Real Madrid đang dần biến mất khỏi bản đồ nhân sự của đội tuyển quốc gia.

Di sản Tiki-taka và đỉnh cao Nam Phi 2010

Năm 2010, thế giới bóng đá chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của triết lý Tiki-taka dưới bàn tay Pep Guardiola tại Barcelona. HLV Vicente del Bosque khi đó đã không ngần ngại bê nguyên bộ khung này lên ĐT Tây Ban Nha. Thống kê cho thấy, Barcelona đóng góp tới 8 cầu thủ trong danh sách triệu tập, bao gồm: Victor Valdes, Carles Puyol, Gerard Pique, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, David Villa và Pedro Rodriguez.

Sức ảnh hưởng của đội chủ sân Camp Nou lên tới đỉnh điểm trong trận chung kết với Hà Lan. Ngoại trừ thủ thành Valdes, 7 cái tên còn lại đều góp mặt trong đội hình xuất phát. Chính Andres Iniesta là người đã thực hiện cú vô-lê lịch sử ở phút 116, đem về chức vô địch World Cup đầu tiên cho xứ sở bò tót.

Barcelona có tới 7 cầu thủ đá chính cho ĐT Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2010

Sự lặp lại kỳ lạ tại World Cup 2026

Lịch sử đã lặp lại một cách đầy thú vị tại World Cup 2026. Một lần nữa, Tây Ban Nha lên ngôi với tỉ số 1-0 sau hiệp phụ, và một lần nữa, người ghi bàn quyết định lại là một cầu thủ thuộc biên chế Barcelona: Ferran Torres. Trận đấu này cũng ghi nhận sự trùng hợp hy hữu khi đối thủ của Tây Ban Nha bị truất quyền thi đấu sau 2 thẻ vàng, tương tự như trường hợp của John Heitinga năm 2010 và Enzo Fernandez năm 2026.

Tại giải đấu lần này, Barcelona vẫn giữ vững con số 8 cầu thủ trong đội hình ĐTQG, bao gồm: Joan Garcia, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Lamine Yamal và Ferran Torres. Dù số lượng đá chính trong trận chung kết tại sân MetLife có phần sụt giảm so với 16 năm trước (chỉ còn Cubarsi, Olmo và Yamal), nhưng Barcelona vẫn là CLB đầu tiên trong lịch sử bóng đá có 8 cầu thủ từ cùng một quốc gia lọt vào hai trận chung kết World Cup khác nhau.

16 năm sau, Barcelona tiếp tục đóng góp cho ĐTQG Tây Ban Nha tại chung kết World Cup

Nghịch lý Real Madrid: Từ trục xương sống đến con số không tròn trĩnh

Trái ngược với sự ổn định của Barcelona, tầm ảnh hưởng của Real Madrid tại ĐT Tây Ban Nha đã suy giảm nghiêm trọng. Năm 2010, đội bóng Hoàng gia vẫn đóng góp 5 cầu thủ, trong đó có 3 trụ cột đá chính trận chung kết là Iker Casillas, Sergio Ramos và Xabi Alonso (bên cạnh Raul Albiol và Alvaro Arbeloa).

Tuy nhiên, đến World Cup 2026, con số này đã chạm mức không tưởng: 0 cầu thủ. Real Madrid không có bất kỳ đại diện nào ra sân cho ĐT Tây Ban Nha tại giải đấu này. Ngay cả trường hợp của Marc Cucurella cũng được tính cho Chelsea, vì thỏa thuận chuyển nhượng sang Real Madrid chưa chính thức hoàn tất trước khi giải đấu diễn ra. Điều này đồng nghĩa với việc FIFA sẽ gửi tiền hỗ trợ cho đội bóng thành London thay vì Real Madrid.

Sự khác biệt trong định hướng phát triển của hai CLB đã dẫn đến kết quả này. Trong khi Barcelona tiếp tục kiên trì với việc đào tạo và sử dụng các tài năng nội địa từ La Masia, Real Madrid lại ưu tiên chính sách chuyển nhượng các ngôi sao quốc tế. Hệ quả là dù trải qua nhiều thăng trầm về mặt danh hiệu cấp CLB, Barcelona vẫn duy trì được vị thế là nguồn cung cấp nhân lực chủ chốt, giúp ĐT Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới.