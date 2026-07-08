ĐT Việt Nam đấu Campuchia: Đừng để vinh quang của Hoàng Đức làm lu mờ giá trị Quang Hải Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp tuyển Việt Nam sớm vào bán kết ASEAN Cup 2026. Trước trận gặp Campuchia, vai trò của Quang Hải vẫn là chìa khóa tạo đột biến.

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân khách trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết ASEAN Cup 2026 với vị trí nhất bảng A. Màn trình diễn ấn tượng này ghi dấu ấn đậm nét của cặp tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long. Tuy nhiên, cùng lúc đó, dư luận lại xuất hiện những luồng ý kiến cho rằng Nguyễn Quang Hải đang làm chậm nhịp độ tấn công của toàn đội. Đây là cái nhìn thiếu công bằng đối với một nhân tố vốn mang đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Hào quang của Hoàng Đức và hành trình vươn tầm ngôi sao

Không thể phủ nhận Nguyễn Hoàng Đức đang thể hiện phong độ thi đấu đỉnh cao. Với 3 Quả bóng vàng Việt Nam trong sự nghiệp, anh đã cân bằng thành tích của tiền đạo Lê Công Vinh và chỉ còn xếp sau kỷ lục của đàn anh Phạm Thành Lương. Khả năng cầm nhịp, phân phối bóng và đi bóng mềm mại của Hoàng Đức giúp tuyến giữa của đội tuyển vận hành vô cùng mượt mà.

Hoàng Đức tỏa sáng ở vai trò sáng tạo. (Ảnh: VFF)

Ít ai biết rằng, năm 15 tuổi, tiền vệ này từng đối mặt với nguy cơ giải nghệ sớm khi bị trả về Hải Dương do đánh giá không đủ tiềm năng phát triển. Nhờ sự kiên trì giúp đỡ từ một huấn luyện viên tuyến trẻ tại Viettel, bóng đá Việt Nam mới giữ lại được một tài năng hiếm có như hiện tại.

Đẳng cấp tạo đột biến của Quang Hải

Sự thăng hoa của Hoàng Đức là tín hiệu đáng mừng, nhưng việc vội vàng gạch tên Quang Hải khỏi vị trí trụ cột lại là góc nhìn mang tính định kiến. Quang Hải là trường hợp đặc biệt của bóng đá nội, đã khẳng định giá trị vượt trội ngay từ lứa U19 năm 2014, rất lâu trước khi cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại Thường Châu năm 2018.

Quang Hải là ngôi sao biết cách tạo đột biến. (Ảnh: VFF)

Việc tiếp nhận chiếc áo số 19 từ thần tượng Phạm Thành Lương là minh chứng cho sự nối tiếp của những thiên tài bóng đá. Giá trị chuyên môn của Quang Hải đã được kiểm chứng qua hàng loạt khoảnh khắc xuất thần, tiêu biểu là siêu phẩm "Cầu vồng tuyết". Bàn thắng đó gợi nhớ đến cảm xúc mãnh liệt mà Phạm Văn Quyến từng tạo ra cho người hâm mộ vào năm 2000.

Thực tế, Quang Hải và Hoàng Đức từng kết hợp rất tốt trong nhiều giải đấu lớn. Sự hiệu quả của các đường chuyền không chỉ phụ thuộc vào người kiến tạo, mà còn ở khả năng dứt điểm của tuyến trên. Do đó, bài toán xoay tua hay kết hợp nhân sự phụ thuộc vào từng đối thủ và phương án chiến thuật của ban huấn luyện.

Chờ đợi sự trở lại tại sân Mỹ Đình

Đã cầm chắc tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026, trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia lúc 20h00 tối nay tại sân vận động Mỹ Đình là cơ hội để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ trở lại đội hình xuất phát bên cạnh Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Nếu tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng và giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, Quang Hải hoàn toàn đủ sức cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng năm nay cùng ngôi sao trẻ Đình Bắc. Trước một đối thủ dưới cơ như Campuchia, đây là thời điểm thích hợp để số 19 lên tiếng và khẳng định lại giá trị của một ngôi sao lớn.