ĐT Việt Nam đè bẹp Indonesia 3-0 tại AFF Cup: Sức mạnh ĐKVĐ và cơn ác mộng của HLV John Herdman Đội tuyển Việt Nam khẳng định sức mạnh vượt trội tại AFF Cup với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, duy trì thành tích 10 bàn thắng và không để thủng lưới sau 3 trận.

Đội tuyển Việt Nam vừa gửi một thông điệp đanh thép tới toàn bộ khu vực Đông Nam Á bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục ngay trên sân nhà của đối thủ duyên nợ Indonesia. Kết quả này không chỉ khẳng định bản lĩnh của nhà đương kim vô địch AFF Cup mà còn cho thấy sự vượt trội toàn diện về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Bản lĩnh nhà vô địch và những con số ấn tượng

Trận đấu tâm điểm của bảng A diễn ra với kịch bản hoàn toàn nghiêng về phía đội khách. Tuyển Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận, ghi 3 bàn thắng đẹp mắt và giữ sạch lưới suốt 90 phút thi đấu. Qua 3 lượt trận đầu tiên tại giải đấu, "Những chiến binh sao vàng" đã sở hữu thông số cực kỳ ấn tượng: ghi tới 10 bàn thắng và chưa từng phải vào lưới nhặt bóng.

Sự bế tắc của HLV John Herdman trên băng ghế huấn luyện

Ở phía bên kia chiến tuyến, nỗi thất vọng của Indonesia được khắc họa rõ nét qua hình ảnh của HLV trưởng John Herdman. Nhà cầm quân 51 tuổi — người từng ghi dấu ấn khi cầm quân tại cả World Cup nam lẫn World Cup nữ — đã chọn cách bắt đầu trận đấu trên khán đài, liên lạc với các trợ lý bên dưới bằng bộ đàm nhằm học theo phong cách của HLV Luis Enrique tại PSG.

Tuy nhiên, khi thế trận nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, chiến lược gia danh tiếng này buộc phải rời khán đài, vội vã di chuyển xuống đường biên để trực tiếp chỉ đạo. Dù vậy, sự can thiệp muộn màng không thể giúp đội chủ nhà tìm được đường vào khung thành tuyển Việt Nam. Màn trình diễn kỷ luật của hàng thủ áo đỏ đã biến mọi phương án tấn công của Indonesia trở nên vô hại.

Sức mạnh của nhà đương kim vô địch

Thất bại nặng nề ngay tại sân nhà là bài học đắt giá cho HLV John Herdman về sự khốc liệt và tính khó lường của bóng đá Đông Nam Á. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc, kết hợp hoàn hảo giữa khả năng tấn công bùng nổ và sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trên hành trình bảo vệ ngai vàng AFF Cup.